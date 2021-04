Herr Birkner, Frau Hamburg. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit dem Corona-Kurs der Landesregierung?

Birkner: Julia, starte Du doch ...

Hamburg: Die Landesregierung hat leider keine langfristige Strategie. Sie bietet zu wenige Perspektiven, unter anderem mit Tests den öffentlichen Raum pandemiefest zu machen. Insofern lässt sie sehr viel liegen, was notwendig wäre, und strapaziert so die Geduld und Akzeptanz der Gesellschaft.

Birkner: Die Kriterien und Maßstäbe für das Handeln der Landesregierung sind nach wie vor unklar. Der Ministerpräsident wechselt gleichsam im Wochentakt seine Haltung und grundsätzlichen Sichtweisen der Pandemie. Stephan Weil ist auf einem schlingernden Kurs. Vor Ostern war er noch für einen harten Lockdown. Am Donnerstag dieser Woche sieht er im ZDF-Morgenmagazin für einen harten Kurs keinerlei Grundlage. Es ist unklar, von was oder wem sich der Ministerpräsident treiben lässt. Bei diesem Schlingerkurs ist es kein Wunder, dass die Akzeptanz des Publikums sinkt.

Hamburg: Der Ministerpräsident hat tatsächlich keinen eigenen Kurs. Und wenn er einen einnimmt und das Gegenteil beschlossen wird, dann dreht er Pirouetten und will vorher schon immer gesagt haben, was am Ende einer Ministerpräsidentenkonferenz herauskommt. An der fehlenden Einigkeit zwischen Bund und Ländern, wie die dritte Welle zu brechen ist, trägt Stephan Weil ein gehöriges Maß an Mitschuld. Seinen Stufenplan vom Jahresbeginn hat er in einer Talkshow vorgestellt, aber nicht weiterverfolgt. Jetzt schaut er entspannt über die immer knapper werdenden Intensivbetten hinweg. Das ist ein gefährlicher Kurs.

Ärger über wachsende Symbolpolitik

Nun ist der Umgang mit so einem tückischen Virus, das mutiert und sich in neuer Form menschliche Opfer sucht, nicht leicht. Liegt es da nicht nahe, dass fast alle Regierenden (und nicht nur Stephan Weil) da auf Sicht fahren müssen?

Hamburg: Auf Sicht fahren heißt ja nicht, im Nebel zu stochern. Man kennt das Virus mittlerweile so gut, dass man bestimmte Maßnahmen auch auf längere Sicht planen kann – wann man das öffentliche Leben wieder öffnen kann oder wann man mit Schließungen rechnen muss.

Aber sieht der von der Landesregierung entwickelte Stufenplan nicht so etwas vor?

Birkner: Im Prinzip ja. Aber selbst die von der Landesregierung noch Anfang des Jahres skizzierten Stufenüberlegungen, die Weil erst einer parlamentarischen Beratung und Debatte zuführen wollte, sind in der Versenkung verschwunden. Stattdessen wird aus einer Stimmungslage heraus agiert. Und jedes Mal, wenn der Ministerpräsident eine neue Erkenntnis gewonnen zu haben glaubt, muss genau das getan werden, ohne Rücksicht auf Selbstreflexion, Selbstkritik oder mit Blick auf frühere Äußerungen. Das ist das, was uns in der Opposition ärgert und bei denen, die nicht so nah dran sind, für breiten Verdruss sorgt.

„Jetzt schaut er entspannt über die immer knapper werdenden Intensivbetten hinweg“: Julia Willie Hamburg (Grüne) kritisiert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die Region Hannover hat zu Beginn der Woche die Ausgangssperre zurückgezogen, nachdem sie das Oberverwaltungsgericht kassiert hat. War das richtig, Frau Hamburg?

Hamburg: Das war insofern absehbar, weil man bei so schweren Eingriffen in die Grundrechte aller Bürger darlegen muss, weshalb mildere Maßnahmen nicht greifen. Doch das haben weder die Landesregierung noch die Region Hannover gemacht – nämlich ein abgestimmtes, transparentes Verfahren aufzuzeigen, wann welche Maßnahmen geboten sind. Ausgangssperren sind in hohem Maße Symbolpolitik. Sie können ein Mittel sein, sollten aber wirklich das allerletzte Mittel bleiben.

Herr Birkner, rechnen Sie damit, dass nach der Region Hannover auch andere Kommunen nachziehen und die verhängten Ausgangssperren wieder aufheben?

Birkner: Davon gehe ich aus. Denn bei sinkenden Inzidenzzahlen, die derzeit leider der einzige Maßstab sind, werden sie nur schwer aufrecht erhalten zu sein. Die derzeit etwas gebremste Entwicklung des Pandemiegeschehens kann nicht auf die über Ostern verhängten Ausgangssperren zurückgeführt werden, denn die Auswirkungen solcher Beschränkungen zeigen sich erst nach vierzehn Tagen. Die Ausgangssperren waren, wie schon Julia Hamburg sagte, reine Symbolpolitik, um den dicken Mann zu markieren. Denn in die letzte Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ist Weil hineingegangen mit der Forderung nach Osterurlaub in den norddeutschen Gebieten, dann kam die sogenannte Osterruhe, die der Ministerpräsident noch verteidigte, bis sie von der Kanzlerin wieder kassiert wurde. Um mit irgend etwas zu kommen, wurden die Ausgangssperren angekündigt. Das ist das klägliche Ende einer einfallslosen, auf Verboten aufbauenden Corona-Politik.

Hamburg: In der Tat. Man hätte sich sehr viel mehr einfallen lassen können, bevor man zum letzten Mittel greift. Man hätte stärkere Anreize zum Homeoffice setzen können oder noch schärfer in Betrieben testen und kontrollieren können, wo viele Kontakte entstehen. Auch eine Schnellteststrategie an Schulen oder eine ausgeweitete Maskenpflicht wären hilfreich gewesen. Man hätte einiges in Gang setzen können, bevor man zum allerletzten Mittel greifen muss.

Was wird, sollte es dazu kommen, bei der nächsten Sitzung mit der Kanzlerin herauskommen?

Keine Erwartung an die nächste Kanzlerinnenrunde

Birkner: Nichts. Denn alles, was wir derzeit sehen, ist Wahlkampf, während die eigentliche Pandemie in den Hintergrund tritt beziehungsweise Mittel zum Zweck wird. Aber innerhalb der CDU kämpfen die möglichen Kanzlerkandidaten miteinander, und der SPD-Politiker Weil schießt sich schon mal auf den CDU-Bundesvorsitzenden Laschet ein.

Hamburg: Ich fürchte leider auch, dass da wenig herauskommen wird, obwohl sich doch die Bevölkerung eine gemeinsame Krisenbewältigung wünscht und kein Geplänkel der Parteien oder Überbietungswettbewerbe. Ich hoffe, dass eine Lösung gefunden wird, mit der man drastisch Zahlen senken kann, um dann umso besser öffnen zu können.

Aber wie sollen jetzt, nach Monaten des Lockdowns, noch drastisch Zahlen gesenkt werden? Es ist ja nicht so, dass wir derzeit keine Kontaktbeschränkungen haben ...

Hamburg: Wir haben im letzten Frühjahr erlebt, dass mit drei, vier Wochen konsequenter Kontaktbeschränkung tatsächlich die Infektionszahlen gesenkt werden konnten.

Zur Person: Stefan Birkner und Julia Willie Hamburg Stefan Birkner ist seit 2017 Fraktionsvorsitzender der FDP im niedersächsischen Landtag. Der 47-jährige promovierte Jurist ist seit 2011 auch Parteivorsitzender der niedersächsischen Liberalen. Er war Richter und Staatsanwalt, Staatssekretär im Umweltministerium und Umweltminister in der Zeit der letzten CDU-FDP-Koalition in Hannover. Julia Willie Hamburg ist seit 2013 Abgeordnete im niedersächsischen Landtag, seit Mitte März 2020 ist sie Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie übernahm das Amt von Anja Piel, die in den DGB-Bundesvorstand wechselte. Hamburg hat Philosophie, Politikwissenschaften und Germanistik in Göttingen studiert, allerdings ohne Abschluss.

Das heißt keine Modellkommunen in 13 niedersächsischen Städten, sondern konsequent alles dicht? Also auch Kitas und Schulen?

Hamburg: Ja, so ist es. Wir glauben, dass nur ein kurzer, wirklich konsequenter Lockdown hilft, zu besseren Verhältnissen zu kommen.

Ich fürchte, jetzt hören die Gemeinsamkeiten zwischen den Grünen und der FDP auf?

Beim Geld hören die Gemeinsamkeiten auf

Birkner: So ist es. Von einer Strategie, mit aller Gewalt ganz niedrige Inzidenzwerte zu bekommen, halte ich nichts. Ich glaube, dass die Bevölkerung so etwas nach fünf Monaten weitgehenden Lockdowns in Niedersachsen nicht mehr erträgt. Es muss die Zeit genutzt werden, mit intelligenter digitaler Nachverfolgung, Impfen und Schnelltests mehr möglich zu machen. Ich weiß gar nicht, was ein noch härterer Lockdown bedeuten würde.

Können Sie es, Frau Hamburg, dem FDP-Kollegen erklären?

Hamburg: Das hieße, dass man möglichst alle Kontakte herunterfährt, auch diejenigen in der Arbeitswelt. Da können wir noch viele Kontakte vermeiden. Bis jetzt wurden vor allem im privaten Bereich die Kontakte gestoppt, während die Kontakte in der Wirtschaft in großen Teilen weiterlaufen. Den ganzen Bereich der Arbeitswelt lassen wir weitenteils außen vor.

Das heißt, Frau Hamburg, sie wollen auch einen mehrwöchigen Produktionsstopp bei VW in Wolfsburg oder bei der Conti in Hannover?

Hamburg: Mich wundert, dass hierüber mit der Wirtschaft nicht längst geredet wurde, wie das gehen könnte. Letztes Frühjahr haben VW und Conti auch mitgemacht.

Aber würde das die bereits entstandenen wirtschaftlichen Schäden nicht noch vergrößern?

Birkner: Ja, ich halte diese Forderung für absolut überzogen. Es ist schon schlimm genug, dass wir über Monate den gesamten Einzelhandel runtergefahren haben trotz guter Hygienekonzepte. Die Forderung, jetzt alles herunterzufahren, halte ich für unvertretbar, zumal wir gar nicht genau wissen, wie die Infektionswege verlaufen. Und das nach mehr als einem Jahr Pandemie.

Leere City von Hannover: Birkner kritisiert, dass „der gesamte Einzelhandel runtergefahren“ ist. Quelle: Katrin Kutter

Hamburg: Beim letzten Punkt sind wir übrigens einer Meinung. Es ist absolut unverantwortlich, dass wir immer noch nicht ausgeleuchtet haben, wo und wie die Infektionen verlaufen.

Sie beide sitzen hier vor mir und sind in vielen Fragen einig. Als zu Beginn der Wahlperiode über neue Konstellationen geredet wurde, erschien eine Regierung, in der sowohl die Grünen als auch die FDP vertreten sind, völlig undenkbar. Was ist da geschehen?

Irgendwann vereint in einem Kabinett?

Birkner: Da ist viel im Umgang in der Opposition geschehen. Zu jeder politischen Arbeit, die höchst unterschiedlich sein kann, muss eine Vertrauensbasis gehören. Da wir hier im Landtag einer übermächtigen Regierungskoalition gegenübersitzen, die vier Fünftel der Abgeordneten stellt, mussten wir, allein um parlamentarische Abläufe zu gewährleisten, enger zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir uns nicht über manche politische Position der Grünen wundern.

Hamburg: Wir haben in der Opposition eine gute Gesprächsbasis gefunden. Im Bereich der Bürgerrechte sind wir näher bei der FDP als bei anderen. Aber unterm Strich ist es natürlich so, dass wir auch sehr verschiedene Positionen haben, etwa bei der Schuldenbremse oder der Frage, wie viel staatliche Investitionen man braucht, um die Wirtschaft jetzt anzukurbeln und die Klimakrise zu bekämpfen.

Können Sie sich vorstellen, gemeinsam in einem Landeskabinett zu sitzen?

Birkner: Prinzipiell ja, natürlich. Aber das ist heute reine Spekulation.

Hamburg: Kann ich mir auch prinzipiell vorstellen. Nach den neuesten Umfragen sind in Niedersachsen aber auch Zweierbündnisse möglich. Das werden also am Ende die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und nicht wir drei hier im Interview.

Von Michael B. Berger