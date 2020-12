Köln-Ehrenfeld

Deutschlands wohl bekanntester Abiturient hat sein Praktikum beim ZDF Magazin Royale begonnen. „Alle sind total nett hier. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben“, berichtet Fiete Korn am Montagabend von seinem ersten Tag bei Satiriker Jan Böhmermann.

Der junge Mann aus Mecklenburg Vorpommern hatte im Sommer nach einer satirischen Abi-Rede viel Aufmerksamkeit erhalten. Der Direktor der Schule zeigte Fiete Korn daraufhin an. Jan Böhmermann wurde auf die Berichte zum Fall aufmerksam und bot dem Abiturienten ein Praktikum an. Das Verfahren gegen ihn wurde inzwischen wieder eingestellt.

Viel Zeit zum Smalltalk am Telefon hat der 18-Jährige an seinem ersten Praktikumstag nun nicht. „Ich sitze gerade mit zwei Autoren zusammen, die an den Gags für die nächste Sendung schreiben“, erzählt Fiete Korn.

Kaffee kochen, Papierkram sortieren oder das Telefon verwalten – mit den vermeintlich niederen Praktikantenjobs musste sich Fiete Korn zum Start nicht rumplagen. Obwohl er auch das getan hätte. „Ich bin ja hier, um zu lernen und würde natürlich auch diese Jobs übernehmen“, hatte Fiete bereits vor seinem Praktikumsantritt betont.

Jan Böhmermann hat Fiete Korn bereits kennengelernt

Nachdem am Mittag erstmal der gesamte Bürokram erledigt, der Praktikumsvertrag unterzeichnet und Fiete mit einem Laptop ausgerüstet war, ging es sofort los mit der Arbeit im Kreativ-Team der Schreiber. Doch Fiete gibt sich bescheiden: „Ich sitze eigentlich daneben und kann meine Ideen äußern.“ Über welchen Gags die Autoren aktuell brüten, will der 18-Jährige nicht verraten. Soll ja spannend bleiben für die nächste Ausgabe des ZDF Magazin Royale am Freitag.

Den Meister der gepflegten Satire, mit dem Fiete bislang nur über Twitter Kontakt hatte, traf er am Montag das erste Mal persönlich – wenn auch nur kurz. In den kommenden Tagen werde sicher mehr Zeit sein, sich kennenzulernen. „Es fühlt sich hier alles sehr gut an. Ich bin hier mittendrin im Team gelandet.“

Zwei Wochen wird der Wiecker jetzt im Böhmermann-Team helfen, die nächsten Ausgaben der Late Night Show vorzubereiten. Neben der Arbeit im Schreib-Team interessiere er sich vor allem für die technische Seite der Produktion wie Schnitt, Licht- und Bühnentechnik. Auch einen Auftritt vor der Kamera kann sich der 18-Jährige vorstellen.

Vielleicht klappt es ja bereits am kommenden Freitag um 23 Uhr im ZDF.

