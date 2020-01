Hannover

Der Ort war gerade erst wieder in aller Munde. Seit mehr als 50 Jahren schicken Kinder aus ganz Deutschland ihre Wunschzettel an das Weihnachtspostamt in Himmelsthür. Zehntausende Briefe jedes Jahr. Es klingt ja auch so schön: Wenn die Post über Himmelsthür läuft, landet sie bestimmt direkt beim Christkind.

Aber knapp daneben ist auch vorbei. Mit dem Himmel hat Himmelsthür höchstwahrscheinlich nichts zu tun.

Tor mit Riegel statt Himmel

Es gibt außerordentlich bemerkenswerte Ortsnamen in Niedersachsen. Nordpol. Kröte. Krätze. Ostermarsch. Und da haben wir die Dörfer aus der anzüglichen Abteilung noch gar nicht erwähnt.

Himmelsthür bei Hildesheim jedenfalls, keine 7000 Einwohner, ist erstmals im Jahre 1022 als „Hemmitesdurie“ dokumentiert. „Duru“ bedeutete seinerzeit Durchfahrt oder Durchgang. Und der Teil mit dem heutigen Himmel leitet sich mutmaßlich von dem Wort „Hameide“ ab, das ein eingezäuntes Gelände bezeichnete, etwas Gesperrtes. Da, wo heute Himmelsthür steht, stand in grauer Vorzeit also wahrscheinlich einfach nur ein Tor mit einem Riegel.

Himmelsthür – Herzlich Willkommen: Christian Stock, Bürgermeister von Himmelsthür, einem Stadtteil von Hildesheim. Quelle: Moritz Frankenberg

Ruhm und Besitz

Bei einem Namensforscher, der Udolph heißt, muss man natürlich zunächst mal fragen, was er mit dem „R“ seines Nachnamens angestellt hat. Nun, erläutert er, gar nichts: Es gebe zwei alte germanische Namen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielten, Od-Wolf und Hrod-Wolf. Ersterer stehe für Besitz, Letzterer für Ruhm. Aus Ersterem wurde Udolph, aus Letzterem Rudolf.

Wo das geklärt ist, können wir noch mal auf Himmelsthür zurückkommen: Vielleicht sollten die Kinder ihre Wunschzettel nächstes Jahr lieber nach Himmelpforten im Kreis Stade schicken. Da stimmt nämlich der himmlische Bezug: In dem Ort, der ursprünglich Eulsete hieß, wurde 1255 ein Zisterzienserkloster mit Namen Porta Coeli gegründet: Pforte zum Himmel. Irgendwann übernahm der Ort den Namen des Klosters.

Der Name des Ortes Nikolausdorf im Kreis Cloppenburg wiederum geht mitnichten auf den Heiligen Nikolaus zurück. Man bemühte bei der Besiedlung der Gegend Anfang des 20. Jahrhunderts schlicht den kürzlich verstorbenen Landesherrn, Großherzog Nikolaus Friedrich Peter von Oldenburg. Was die Nikolausdorfer nicht davon abhält, wie die Himmelsthürer ein Weihnachtspostamt zu betreiben.

Die Kröte ist ein Maulwurf

Es steckt eben nicht immer das drin, was man im ersten Moment vermutet. Der Name des Dorfes Kröte im Wendland bezieht sich zwar auf ein Tier, aber nicht auf einen Froschlurch, sondern auf einen Maulwurf: Das Wendland heißt Wendland, weil da die Wenden wohnten, Menschen slawischer Herkunft, und ein „Kret“ war bei ihnen ein Grabowski.

Willkommen in Krätze: Bürgermeister Reinhard Degotschin vor einem Schild des Dorfes bei Uetze. Quelle: Moritz Frankenberg

Solche Erklärungen kennt man in den jeweiligen Rathäusern, und wenn man sie dort nicht kennt, kennt sie Jürgen Udolph.

Und dann ist da noch das „F“-Wort

Und jetzt bitten wir unsere jugendlichen Leser, kurz den Raum zu verlassen. Denn wir schauen in Richtung der Stadt Geestland im Kreis Cuxhaven. Wo es einen Ortsteil namens Fickmühlen gibt. Tja. Doch weit und breit kein Schweinkram, jedenfalls nicht öffentlich: In Fickmühlen gab es früher eine Zwickmühle, eine Mühle mit zwei Mahlwerken. Aus dem Z wurde ein F – vielleicht auch, weil das schlüpfrige F-Wort laut Grimm’schem deutschen Wörterbuch eine schnelle Bewegung bezeichnet, ein Sich-reiben an etwas. Was Mahlwerke ja unzweifelhaft tun. Dafür, dass Menschen so was auch tun, kann die Mühle nichts.

Doch damit nicht genug. Gleich um die Ecke liegt: Hymendorf. Ein Refugium für Jungfrauen? Ach was. Eigentlich, sagt Prof. Udolph, müsste der Ort Hemendorf heißen, nach dem plattdeutschen Hem für Wiese. Und in Hodenhagen im Heidekreis versammeln sich keine testosterongeplagten Männer, das Wort kommt von der Hude, einem Holzlagerplatz an einer Anlegestelle.

Was haben wir noch? Meinkot, Kreis Helmstedt. Aber das Dorf bietet sich durchaus nicht für irgendwelche Formen von Fäkalhumor an, denn übersetzt heißt es bloß „meine Kate“. Einen Pinkler gibt es auch in Niedersachsen, kein Ort zwar, aber ein Berg bei Einbeck.

Amerika in Friesland

Lassen wir das. Es finden sich auch Ortsnamen in Niedersachsen, die ganz andere Formen von Fantasie hervorbringen, sie lauten Amerika oder Russland oder England oder Norwegen oder Ägypten. „Nachbenennungen“ nennt das Jürgen Udolph. Jemand wollte über den großen Teich, hat es nur bis Friesland geschafft und nannte dann seinen Grund und Boden Amerika. Oder Verwandte waren tatsächlich ausgewandert, man vermisste sie, also tat man so, als wohne man auch dort. Oder jemand zog weg und ließ den Namen seines Ziels zu Hause zurück. Oder man saß zu Hause, musste von irgendwo her Heu oder Holz holen, und dieser Platz war so weit weg, dass der Weg so lang erschien wie der zum Nordpol. Irgendwann setzt sich so was fest.

Die Beispiele zeigen: Es ist viel Forschung nötig in der Onomastik. Und viele Vermutungen sind ebenso nötig.

Das Paradies liegt übrigens auch in Niedersachsen. Sogar zweimal, bei Elsfleth und bei Herzberg am Harz. Und im Rest von Deutschland gibt es noch etliche andere Paradiese. Manchmal haben sie ihren Namen von einem Kloster bekommen. Meist hat man Landstriche so genannt, um mit dem hübschen Namen Siedler anzulocken.

Das Paradies auf Erden ist also mit Vorsicht zu genießen. Auch hier gilt, was Jürgen Udolph sagt: Dass seltsame Ortsnamen zu 99,9 Prozent nicht das bedeuten, von dem wir glauben, dass sie es bedeuten.

Lesen Sie auch

Algise statt Aligse: Und das schon seit vier Jahren

Das sind die lustigsten Straßennamen Niedersachsens

Von Bert Strebe