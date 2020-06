Hannover

Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen in Hannover setzt seit Jahresbeginn auf Künstliche Intelligenz (KI), um Kinderpornografie noch effektiver und schneller bekämpfen zu können. Die Software stößt dabei bundesweit auf so großes Interesse, dass das Programm ab sofort allen Polizeien in Deutschland zur Verfügung steht. Zehn Bundesländer und das Bundeskriminalamt setzen die KI bereits ein.

Laut Innenminister Boris Pistorius ( SPD) zeigen nicht zuletzt die schrecklichen Vorfälle in Münster, wie wichtig richtiges Werkzeug im Kampf gegen Kinderpornos und Missbrauch ist. „Wir müssen die Täter mit allen Möglichkeiten, die der technische Fortschritt uns bietet, verfolgen“, sagte er am Mittwoch. Er freue sich daher über das „große Interesse aus Bund und Ländern an unserer Software“. LKA-Chef Friedo de Vries ergänzte: „Wir hoffen, durch den bundesweiten Rollout einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Kinderpornografie zu leisten.“

Bald bundesweiter Einsatz?

Niedersachsen bietet seine KI im Rahmen des bundesweiten Programms „ Polizei 2020“ an. Die Plattform soll allen Polizeibehörden Anwendungen zur Verfügung stellen, die für eine moderne Arbeit benötigt werden – und so die Effizienz steigern und Kosten sparen. Zu den elf aktuellen Nutzern der Kinderporno-KI gehören neben dem Bundeskriminalamt beispielsweise Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin. Das hiesige LKA spricht von einem „laufenden Prozess“ und geht davon aus, dass bald alle Bundesländer die KI einsetzen.

In Niedersachsen startete das Pilotprojekt erst im Januar. Die Kinderporno-Fälle stiegen 2019 allein hier um 75 Prozent, Kindesmissbrauch um 20 Prozent. Auch die sichergestellten Datenmengen werden durch Handys, Laptops und Cloud-Dienste immer größer. 2018 beschlagnahmte das LKA beispielsweise 1314 Terabyte – pro Terabyte können bis zu eine Million Fotos gespeichert werden.

KI analysiert 21 Bilder pro Sekunde

Bislang mussten die Beamten jede Datei einzeln sichten und waren dadurch wochen- oder gar monatelang gebunden. Erfahrungsgemäß seien drei Viertel der Daten nicht tatrelevant. Die KI kontrolliert nun automatisch, ob es sich bei den analysierten Fotos und Videos möglicherweise um Kinderpornos handelt – und das wesentlich schneller als jeder Ermittler. „Die bisherigen Ergebnisse der Software sind beeindruckend“, sagte de Vries. Schafft ein Beamter im Schnitt eine Datei pro Sekunde, kommt die Software in derselben Zeit auf 21. Am Ende betrachten die Polizisten nur die Fotos und Videos, die von der KI als Treffer ausgewiesen wurden. „Das hilft dabei, Täterinnen und Täter noch schneller zu ermitteln“, betont Pistorius.

Von Peer Hellerling