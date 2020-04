Hannover

Die Entscheidung hat in Niedersachsen Zustimmung und Beifall gefunden: Nach monatelangem Tauziehen will Deutschland die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Sie sollen zunächst in Niedersachsen auf Corona getestet, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt und danach auf Kommunen in verschiedenen Bundesländern aufgeteilt werden. Berlin soll jetzt als erstes Bundesland eine Zusage gemacht haben. Auch die Stadt Hannover hatte im Vorfeld Bereitschaft signalisiert.

Pistorius : „Schön, aber nur ein Anfang“

Ich bin zuversichtlich, dass wir nächste Woche die ersten Kinder hier in Deutschland empfangen können“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Mittwoch. „Das ist sehr schön, aber es kann nur ein Anfang sein“. Er sei aber froh, dass dieser Anfang jetzt gemacht sei, erklärte Pistorius, der sich schon seit Längerem für die Aufnahme von Migrantenkindern aus Griechenland einsetzt. Außenminister Heiko Maas ( SPD) kündigte am Mittwoch an, dass in den kommenden Wochen zwischen 350 und 500 unbegleitete Kinder nach Deutschland geholt werden sollen.

Anzeige

Sascha Schießl vom niedersächsischen Flüchtlingsrat bezeichnete es als gut, „dass sich Innenminister Pistorius einsetzt, zumindest Kinder aus Elendslagern wie Moria zu evakuieren“. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Christos Pantazis, sprach von einem „wichtigen Signal der Hoffnung und der Humanität“. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Menge nannte die geplante Hilfsaktion einen „ersten Hoffnungsschimmer“, forderte aber die Aufnahme von weit mehr Kindern. Die FDP sprach von einem „Tropfen auf den heißen Stein“. Die Rettung habe zu lange gedauert.

Unterbringung in Jugendherbergen?

Noch sind derzeit allerdings viele Fragen ungeklärt – etwa, welche Kinder ausgewählt und wie sie nach Deutschland geholt werden. Darüber verhandeln derzeit unter anderem das Bundesinnenministerium und die EU-Kommission mit den griechischen Behörden. Auch über die Unterbringung in den ersten 14 Tagen ist noch nicht entschieden. Das Land sei gerade dabei, gemeinsam mit dem Landesjugendamt die entsprechenden Einrichtungen für eine Quarantäne der Flüchtlingskinder zu finden, erklärte das Innenministerium dazu. Im Gespräch sind dafür offenbar auch wegen der Corona-Krise leer stehende Jugendherbergen.

Pistorius hatte im Herbst vergangenen Jahres die griechische Ägäis-Insel Lesbos besucht und angesichts der desolaten Situation insbesondere im überfüllten Flüchtlingslager Moria eine Initiative zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen gestartet. Der Initiative hatten sich Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen angeschlossen. Von den EU-Mitgliedsstaaten ist derzeit sonst nur Luxemburg bereit, junge Migranten aus den überfüllten Lagern zu holen. Mitte Januar hielten sich laut UNHCR 1.061 unbegleitete Minderjährige im Lager Moria auf, davon 973 Jungen und 88 Mädchen. 125 Kinder waren dabei unter 14 Jahre alt.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng