Lagerhalle in Bremerhaven brennt aus

Bremerhaven

Eine Lagerhalle in Bremerhaven ist in der Nacht zum Dienstag abgebrannt. Wie das Feuer in dem rund 450 Quadratmeter großen Gebäude entstehen konnte sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Als die rund 55 Einsatzkräfte eintrafen, stand das Dach der Halle bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein anderes Gebäude konnte verhindert werden. Erst spät in der Nacht konnten die letzten Glutnester gelöscht werden.

In der Halle wurden unter anderem Fahrzeuge und Gasflaschen gelagert. Eine Schadenshöhe stand laut Polizei am Morgen noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Von RND/dpa