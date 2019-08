Hannover

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend auf dem Gelände der Mülldeponie in Lahe im Einsatz gewesen. Dort war um kurz vor 21 Uhr in einem Lager rund 150 Kubikmeter Holzabfälle in Brand geraten. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Der Sicherheitsdienst des Müllentsorgers aha hatte die Flammen entdeckt und die Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr ging mit rund 60 Helfern gegen die Flammen vor. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell bekämpfen. Innerhalb von 30 Minuten war die Gefahr gebannt. Verletzte gab es nicht. Die Brandermittler der Polizei werden in den kommenden Tagen mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Von Tobias Morchner