Hannover

Mit der Rekordsumme von 157 Millionen Euro fördert das Land Niedersachsen in diesem Jahr den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Es will die Attraktivität von Bussen und Bahnen und damit deren Fahrgastzahlen generell steigern – nicht zuletzt als Beitrag zum Klimaschutz.

„Wir investieren aber auch gegen die Krise“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Hannover. Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahren merkbar weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen unterwegs gewesen. In Hannover etwa lagen die Einbrüche im Frühjahr bei bis zu 75 Prozent.

72,1 Millionen Euro für neue Bahnen

Im Vorjahr hatte das Land 95,4 Millionen Euro in den Nahverkehr gesteckt. Die Steigerung beruht vor allem auf einer Großinvestition in die Stadtbahnen der Üstra in Hannover. Damit das Verkehrsunternehmen die ersten 42 von insgesamt 275 bis zum Jahr 2035 vorgesehenen neuen Bahnen vom Typ TW 4000 öffentlich ausschreiben kann, benötigt es eine Förderzusage. Die kommt nun vom Land und umfasst 72,1 Millionen Euro. Bestellen will die Üstra ihre ersten Bahnen im kommenden Jahr, auf die Gleise bringen dann im Jahr 2025.

Weil insgesamt weitere 9,4 Millionen Euro für Hochbahnsteige, Gleiserneuerungen und Info-Anzeigen im Programm stehen, geht mehr als die Hälfte der Gesamtsumme in die Landeshauptstadt. Für die Stadtbahn in Braunschweig sind 2 Millionen Euro reserviert.

342 Projekte stehen auf der Liste

Insgesamt umfasst Althusmanns Liste 324 einzelne Projekte. Die Förderung löst nach Angaben des Ministers Gesamtinvestitionen von 319 Millionen Euro aus. Nach Hannover und Braunschweig ist der Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofs in Friesoythe mit 1,1 Millionen Euro an Landeszuschüssen das größte Projekt. Es folgen der Ausbau des Bahnhofsumfelds in Goslar (0,9 Millionen Euro), der Ausbau von Omnibusbetriebshöfen mit Elektroladestellen in Salzgitter (0,6 Millionen Euro) und Helmstedt (0,5 Millionen Euro) sowie die Erweiterung der Park&ride-Anlage am Bahnhof Hameln (0,5 Millionen Euro).

Ein spezielles Augenmerk liegt auf dem Busverkehr. Allein in diesem Jahr werden landesweit 1081 Bushaltestellen mit einer Landesförderung von 38,5 Millionen Euro modernisiert. Dazu kommen 27 größere Bushaltestellen, Busbahnhöfe und Busbetriebshöfe. Ein Zuschuss von 25 Millionen Euro fließt in die Anschaffung von 235 neuen Bussen, für weitere 77 liegen Anträge vor. Etwa jeder fünfte neue Bus wird über einen Elektro-, Gas- oder Hybridantrieb verfügen. „Erstmals werden auch bis zu zehn Wasserstoffbusse in Nienburg, Stade und Oldenburg beschafft“, sagte der Minister.

Bemühungen um längeren Rettungsschirm

Ein Fall für sich sind die Einnahmerückgänge der Verkehrsunternehmen durch die Corona-Pandemie. Um sie aufzufangen, haben Land und Bund für Niedersachsen 402 Millionen Euro in Form eines Rettungsschirms zur Verfügung gestellt. Althusmann erwartet nicht, dass sich das Problem schnell verflüchtigt. „Wir setzen uns für eine zügige Verlängerung des gemeinsamen Rettungsschirms ein“, kündigte er an.

Von Bernd Haase