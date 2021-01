Rinteln

„…, sagte Anthony Lee.“ „…, wie Anthony Lee erklärte.“ „… nach Einschätzung von Bauernsprecher Anthony Lee.“ Er ist bekannt aus Zeitung, Funk und Fernsehen, hätte man früher gesagt: Wo immer Landwirte in Niedersachsen in den letzten Monaten auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht haben, wo immer mit Traktoren die Lager von Lebensmittelketten aus demselben Grund blockiert wurden, kam ein Mann in den Medien zu Wort: Anthony Lee aus Möllenbeck bei Rinteln im Kreis Schaumburg. Dabei besitzt er nicht mal einen Acker.

Anthony Lee, 44, ist Sprecher des Bauernbündnisses „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen. Das ist keine Organisation, sondern ein loser Zusammenschluss, der sich über Whatsapp-Gruppen gebildet hat. Treibende Kraft war dabei nicht nur die ökonomische Situation der Bauern, sondern auch, dass sie ihre angestammte Vertretung, den Deutschen Bauernverband (der in Niedersachsen Landvolk heißt), oft als zahnlos, als zu sehr mit der Politik verbandelt, als zu weit vom Alltag auf den Höfen entfernt empfunden haben.

Anzeige

Keine Angst vor deutlichen Worten

Anthony Lee sitzt im Frühstücksraum des kleinen, feinen Hotels der Domäne Kloster Möllenbeck und trinkt seinen zweiten Kaffee. Zum Bauernverband fällt ihm sofort die Wiederwahl von Präsident Joachim Rukwied und seinen Mannen Ende vergangenen Jahres ein, „enttäuschend“ sei dieser „Ü70“-Vorstand, „eine Vollkatastrophe“. Ü70 ist zwar ein bisschen prononciert, aber tatsächlich gehört Rukwied mit seinen 59 Jahren zu den Jüngeren in seinem Gremium. Jedenfalls merkt man: Anthony Lee hat keine Angst vor deutlichen Worten.

Lee ist der Sohn einer Deutschen aus Bückeburg und eines britischen Soldaten, der in Minden stationiert war. Aufgewachsen ist er dort, wo er heute wohnt, in Möllenbeck, 1300 Einwohner, inzwischen ein Stadtteil von Rinteln, und gleich hinter der Ortsgrenze beginnt Nordrhein-Westfalen. Eine agrarisch geprägte Gegend. Aber: „Ich wollte nie Landwirt werden“, sagt Lee und betont das „nie“ und lächelt verschmitzt.

Acht Jahre bei der Bundeswehr

Er machte Mittlere Reife und lernte Kfz-Mechaniker. Er ging zur Bundeswehr und blieb acht Jahre. Er machte das Abitur nach und wechselte nach Berlin, um für den höheren Dienst bei der Polizei zu studieren, und bei der Polizei arbeitete er dann auch. Aber irgendwann war er mit seiner Mutter im Möllenbecker Klostercafé, und dort goss ihm eine gewisse Anne Bolhöfer den Kaffee ein, die Tochter des Pächters der Staatsdomäne Möllenbeck. Sie kannten sich noch aus der Kindheit. Nun wurde es was Ernstes.

Symbole des Protests: Die Bauern, die sich der Initiative „Land schafft Verbindung“ angeschlossen haben, sind mittlerweile bekannt für ihre Demonstrationen mit Traktoren – hier im Oktober 2019 in Hannover. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Hofstelle gekauft

Vor zehn Jahren hat Anne Lee-Bolhöfer die Domäne übernommen. Und Anthony Lee quittierte den Polizeidienst. Er wollte keine Fernbeziehung mehr und nicht das riskieren, was er bei vielen Kollegen in Berlin gesehen hatte: dass der Dienst reihenweise die Ehen kaputt macht. Er belegte einen Seiteneinsteigerkurs bei der Deula, der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik in Nienburg.

Und nun ist Anthony Lee schon seit zehn Jahren staatlich geprüfter Landwirt. Sein Chef ist seine Frau. Es habe gedauert, bis die anderen Bauern ihn akzeptiert hätten, erzählt Lee. Die Ländereien der Domäne gehören dem Land Niedersachsen, doch die Hofstelle in Möllenbeck haben die Lees 2016 gekauft und hier unter anderem das Hotel eingerichtet, in dessen Frühstücksraum Lee jetzt sitzt und tapfer das häufige Summen seines Smartphones ignoriert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spürbare Begeisterung

Man hört ihm die Begeisterung an, wenn er von den jungen Landwirten erzählt, die alle umweltschonend arbeiten wollten – mit neuer Technik, die ausrechnen könne, dass auf den einen Quadratmeter Boden bei der Maisaussaat acht Körner gehören und auf den nächsten zwölf, und die Unkrautmittel gezielt auf einzelne Pflanzen spritzen könne, statt es großräumig zu verteilen. Sicher gelte das nicht für jeden „Hardcore-Bauern“, aber die jungen seien keine Naturzerstörer, die trenne auch gar nicht so viel von den Klimaschützern und Umweltverbänden, sagt Lee. Die Landwirte jedenfalls seien bereit, sich zu verändern. Sie müssten nur von ihrer Arbeit leben können.

Einfach so zum Sprecher geworden

Zum Sprecher von „Land schafft Verbindung“ ist Lee nie gewählt worden. Das ist einfach so passiert. Er hatte mal zu irgendeinem Thema öffentlich was gesagt, die Journalisten hatten seine Telefonnummer gespeichert, und als dann ein paar Bauern irgendwo protestierten und er angerufen wurde und die Presse an die Landwirte weiterreichen wollte, sagten seine Kollegen: „Mach du das mal. Du kannst das.“ Also machte er es. Und deswegen summt sein Smartphone jetzt schon wieder.

Das große Thema ist derzeit der Lebensmitteleinzelhandel. „Die machen sich die Taschen voll“, sagt Lee, und das jungenhafte Lächeln verschwindet schlagartig aus seinem Gesicht. Er nennt die Umsatzsteigerungen im Jahr 2020 in den Supermärkten, er verweist auf die Statistiken, nach denen die Anteile der Bauern immer weiter sänken, kontinuierlich. Und dennoch feilschten die Einkäufer der Branchenriesen Edeka, Rewe, Lidl und Aldi um Cent-Beträge. Lee findet das „schäbig“, sogar „asozial“.

„Der Handel könnte sofort was tun“: Bauernproteste bei Aldi in Rinteln. Quelle: Tobias Landmann

Obst aus China

Alle würden immer behaupten, sie wollten die Landwirtschaft stützen. „Das kann der Handel sofort umsetzen, indem er darauf hinweist, welche Produkte aus der Region kommen. Und welche nicht.“ Äpfel aus Polen, gepflückt von Erntehelfern zu einem Mindestlohn von 2,50 Euro, Marmelade mit Obst aus China, über Tausende von Kilometern hergekarrt – wenn die Verbraucher das wüssten, würden sie anders einkaufen, sagt Lee. Und Produkte, die nicht nach unseren Standards hergestellt würden, was Qualität und Arbeitsbedingungen angehe, die solle der Einzelhandel einfach aus den Regalen nehmen.

„Dieses Gegeneinander bringt nichts“

2014 sind Anthony Lee (der übrigens auch für die CDU im Rintelner Stadtrat sitzt) und seine Frau Anne aus dem Landvolk ausgetreten. Jetzt sind sie wieder drin – die Kollegen seien auf sie zugekommen, hätten sie mitreden lassen, um ihre Meinung gebeten. Nicht jedem bei „Land schafft Verbindung“ passe das, erzählt Lee. Aber „immer dieses Gegeneinander, das bringt nichts“. Er traut auch dem neuen Landvolk-Chef Holger Hennies zu, die Dinge besser anzupacken, als das früher passiert sei.

Bei aller Liebe zu klaren Worten: Anthony Lee will keine Konfrontation, er will, dass es vorangeht. Und eigentlich hofft er, dass „Land schafft Verbindung“ irgendwann überflüssig ist, weil der Handel nicht nur von Kooperation mit den Bauern redet. Dann könnte er einfach wieder nur seine Arbeit tun.

Denn er ist froh, dass er sich für das Leben auf dem Land entschieden hat. „Ich sehe jeden Tag, was ich getan habe“, sagt er.

Von Bert Strebe