Hannover

„Wir leben in krassen Zeiten“, sagt Anthony-Robert Lee. Er sagt es zu seinem Telefon, das offenbar im Handyhalter des Autos steckt, Lee fährt und nimmt gleichzeitig ein Video für Facebook auf. Anthony-Robert Lee ist eines der Gesichter der Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV) im Kreis Schaumburg, und er hat ein Anliegen: „Es ist wichtiger denn je, dass wir uns von der AfD distanzieren.“ Denn: „Die Penner versuchen, bei uns einzusickern.“

Deutliche Worte. Unmissverständlich. Und aus Lees Sicht offenbar dringend notwendig, nachdem eine weniger deutliche Interviewäußerung seiner Kollegin Henriette Struß aus Egestorf bei Barsinghausen, LsV-Sprecherin in Niedersachsen, zu Irritationen, Protest, Häme und schließlich zu Struß’ Rücktritt geführt hat. Der Verdacht, der plötzlich im Raum stand: Sind Bauern anfällig für rechte Politik?

Henriette Struß tritt zurück

Henriette Struß, 28 Jahre alt, hatte es in einem (auch in der HAZ erschienenen) Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur abgelehnt, sich von der AfD zu distanzieren: „Mir ist es egal, wer die Entscheidungen trifft, wenn sich der Entscheidungsträger für die Landwirtschaft ausspricht.“ In den sogenannten sozialen Medien brach danach ein Sturm los, Kritik auch anderswo, Kollegen nannten Struß’ Äußerung „gruselig“, die „ taz“ berichtete mit deutlichem Widerwillen über politische Übereinstimmungen zwischen Bauernvertretern und Rechtspopulisten. Ergebnis: Am Sonntag verwahrte sich Henriette Struß gegen Vorwürfe, sie würde eine Zusammenarbeit mit der AfD befürworten, nannte ihre Interviewäußerungen „leider falsch“ und trat zurück.

War bis Sonntag Sprecherin der Bewegung „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen: Henriette Struß. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Vielleicht wäre die Erregungskurve flacher ausgefallen, wenn die Bauern nicht ohnehin schon unter Beobachtung gestanden hätten. Denn: Bei einer Bauerndemo im November in Erfurt war auch ein Traktor mit AfD-Plakaten gesichtet worden. Zuvor hatte ein Landwirt mit AfD-Parteibuch eine Kundgebung in Passau angemeldet. Im Januar in Nürnberg hingen Plakate mit dem Eisernen Kreuz und markigen Sprüchen wie „Klagt nicht, kämpft“ an einigen Schleppern.

Die Veranstalter distanzierten sich, sprachen von Einzelfällen. Aber diese Einzelfälle passen in eine Entwicklung, die schon länger zu beobachten ist: Viele Bauern fühlen sich bei ihrer angestammten politischen Vertretung, den Christdemokraten, nicht mehr recht aufgehoben. Ein Vakuum entsteht, und das versucht die AfD zu füllen.

CDU folgt der EU

Die Landwirte hadern damit, dass die CDU in Berlin den Umweltschutzvorgaben der EU folgt und sich, was Überdüngung und Pflanzengifte angeht, nicht mehr so vehement wie früher in Brüssel für die Bauern in die Bresche wirft. Sie hadern auch mit dem CDU-Ziel der modernen Großstadtpartei, sie beklagen, dass gerade diese Großstadtbewohner die Landwirtschaft nicht mehr verstehen (was aber mutmaßlich auch umgekehrt gilt).

Deswegen umgarnt die AfD die Landwirte. Seine Partei stehe „fest an der Seite der deutschen Bauern“, sagte der agrarpolitische AfD-Sprecher Stephan Protschka und skizziert die Forderungen: Weniger Umweltauflagen, weniger Tierwohlvorschriften, mehr Wölfe abschießen. „Das hat nichts mit Anbiederung zu tun“, befindet die niedersächsische AfD-Chefin Dana Guth, zugleich agrarpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion in Hannover. „Die Forderungen der Bauern passen in unser Programm.“ Zum Fall Henriette Struß sagt sie, so sei das eben heute in der Bundesrepublik: Wer sich nicht lautstark von der AfD distanziere, dem drohe „die soziale Verelendung“. Und das erinnere sie an die DDR.

Nicht nur die AfD bemüht sich um die Bauern, auch die FDP tut das, aber die AfD fällt mehr auf – aus geschichtlichen Gründen: Die Landwirte hatten sich in den Zeiten der Nazi-Diktatur mit ihrem „Reichsnährstand“ als potenziell anfällig für Völkisches erweisen.

Stimmen für die Nazis

Die NSDAP überhöhte die Landwirtschaft („Hauptquell des deutschen Volkes“) und gewann damit viele Stimmen unter den Bauern, vor allem in evangelischen Gegenden wie etwa in der Lüneburger Heide; den Katholiken beispielsweise im Emsland war die quasireligiöse Verehrung Hitlers eher suspekt. Tatsächlich hatte die Landwirtschaft dann gar nicht so viel von der Entwicklung. Zwar wurde die Produktion gesteigert, aber die Bauern wurden dafür streng kontrolliert und bevormundet, was Bauern überhaupt nicht mögen.

Leute, die sich tagtäglich in der Agrarszene bewegen, sagen, dass die deutschen Bauern mehrheitlich vielleicht konservativ, aber nicht rechts seien. In Bayern ist der Bauernanteil unter den AfD-Wählern 2018 analysiert worden: unterdurchschnittlich. Im Dezember hatte die AfD einen Bus mit Werbebannern bei einer LsV-Demo in Mainz in Kundgebungssichtweite platziert; die Bauern umstellten ihn mit Bauzäumen und umwickelten die Zäune mit schwarzer Folie.

LsV-Aktivist Anthony-Robert Lee sagt in seinem Facebook-Video, Ex-Sprecherin Henriette Struß solle zurückkommen: „Henri, wir brauchen dich.“ Sie selbst wollte sich, dazu befragt, nicht äußern. Nicht ja, nicht nein: „Ich möchte im Moment gegenüber der Presse gar nichts sagen.“

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe