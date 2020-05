Hannover

Das Land Niedersachsen geht juristisch gegen die Öffnung des Fitnessstudios in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) vor. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums sei die Infektionsgefahr bei der sportlichen Betätigung in geschlossenen Räumen ungleich höher als an der frischen Luft, sagte Stefanie Geisler, Sprecherin des Gesundheitsministeriums. „Aus diesem Grund ist die Öffnung von Indoor-Sportanlagen erst in Stufe vier des niedersächsischen Stufenplans vorgesehen“, so Geisler.

Nach dem vorläufigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Osnabrück vom Montag durfte das Fitnessstudio in Bad Iburg wieder öffnen. Der Betreiber des Studios mit den Schwerpunkten Fitness, Rehasport und Physiotherapie hatte sich Ende April mit einem Eilantrag an das Gericht gewandt. Die Richter argumentierten mit einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes, weil etwa Friseur- und Gaststättenbesuche wieder möglich seien. Zudem zogen sie einen Vergleich zum unmittelbar angrenzenden Nordrhein-Westfalen, wo der Betrieb von Fitnessstudios wieder möglich ist.

Anzeige

Kein neuer Plan zur Öffnung aller Studios

Das Vorgehen das Landes bedeutet nun gleichzeitig auch, dass es vorerst keinen neuen Plan gibt, alle Fitnessstudios in Niedersachsen früher zu öffnen. Gegen das Land läuft derweil aber ein Normenkontrolleilverfahren eines Studiobetreibers beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Die Entscheidung des Gerichts könnte in diesem Fall grundsätzliche Auswirkungen haben, weil die Richter über die Rechtmäßigkeit der Corona-Verordnung beschließen und nicht nur über einen Einzelfall wie in Osnabrück.

Weitere HAZ+ Artikel

Genau diese Entscheidung scheint sich das Gesundheitsministerium zu wünschen. Das Verfahren habe unabhängig vom Ausgang den entscheidenden Vorteil, dass es Rechtssicherheit und eine einheitliche Regelung für ganz Niedersachsen zur Folge hätte, sagte Sprecherin Geisler. Der Fall von Bad Iburg könnte nämlich zur Folge haben, dass weitere Studios eine Einzelfallklage in Erwägung ziehen.

Sportstudioverband rät nicht zu weiteren Klagen

Birgit Schwarze, Präsidentin des Deutschen Sportstudioverbandes in Hamburg, ist hinsichtlich der Öffnung weiterer Studios dennoch optimistisch gestimmt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass der Kollege in Bad Iburg wieder öffnen darf“, sagte Schwarze. Zu weiteren Klagen will der Verband dennoch nicht raten. Die meisten Bundesländer hätten bereits ein Datum oder zumindest ein Beschlussdatum für die Fitnessstudios bekannt gegeben – und selbst ein Eilantrag vor Gericht könne länger dauern.

„Keine höhere Infektionsgefahr“

Die Hygienepläne sehen etwa vor, dass Betreiber Geräte auseinander stellen und nicht alle belegen lassen. Quelle: KEYSTONE/TI-PRESS

Der volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden sei aber enorm, weswegen Schwarze hofft, dass das Land Niedersachsen schon in der kommenden Woche weitere Lockerungen beschließe. Eine höhere Infektionsgefahr in den Studios sieht sie derweil nicht. „Die Kurse fallen ohnehin aus“, sagt Schwarze. Den Bundesländern habe der Verband entsprechende Musterhygienepläne zugesandt.

Laut dem aktuellen Stufenplan wird es bis zu Öffnung der Fitnessstudios noch etwas dauern. Fitnessstudios sind erst in der sogenannten Stufe 4 vorgesehen, sei Montag gilt Stufe 2. Weitere Lockerungen sollen abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens folgen, hieß es mehrfach von Landesseite.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein