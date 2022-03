Hannover

Die Inflation steigt, und auch die Folgen des Krieges in der Ukraine belasten die finanzielle Situation vieler Menschen. Die Landesarmutskonferenz (LAK) warnt deshalb vor einer waschsenden Spaltung der Gesellschaft und fordert eine sozial gerechte Krisenbewältigung.

„Verlierer dieser Entwicklung sind Menschen, die von Armut bedroht sind. Jede Notsituation kann für sie zur Katastrophe werden. Die unteren 30 bis 40 Prozent in Deutschland besitzen so gut wie keine nennenswerten Rücklagen, um Notsituationen zu überbrücken“, betonte Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der LAK Niedersachsen. Ganz anders sei das bei den oberen zehn Prozent – für sie sei die aktuelle Situation kein finanzielles Problem.

Forderung: 1000 Euro Einmal-Zahlung als Konsumhilfe

Gleitze fordert deshalb, die soziale Gerechtigkeit schärfer in den Blick zu nehmen: Superreiche müssten mit einer Vermögensabgabe stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt, die Schuldenbremse müsse abgeschafft werden. Zudem sollten einkommensschwachen Menschen eine Einmal-Konsumhilfe in Höhe von 1000 Euro erhalten. „Solidarität mit Flüchtenden aus der Ukraine ist notwendig und wünschenswert. Aber gesellschaftliche Solidarität muss für alle gelten, auch für Arme hierzulande.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Inflation ist inzwischen auf mehr als fünf Prozent angestiegen, der explodierende Spritpreis ist in in diesen Wert noch gar nicht eingerechnet. Expertinnen und Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg.

Ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums machte am Freitag in Hannover deutlich, dass die Energiepreise dringend angegangen werden müssten. „Alle Preisbestandteile müssen gedämpft werden.“ Gleichzeitig sei eine langfristige Kostensenkung der Energiepreise aber nur mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien möglich.

Von Mandy Sarti