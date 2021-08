Hannover

Michael Guder (47) ist der neue Vorsitzende des Landeselternrats in Niedersachsen. Der dreifache Vater – seine Kinder sind 17 und zehn Jahre alt, und das Jüngste ist erst eins – engagiert sich schon seit Jahren als Elternvertreter: „In der Krippe, im Kindergarten, in der Grundschule“, zählt er auf. Zurzeit ist er Schulelternratssprecher der Integrierten Gesamtschule Lehrte. Auch im Stadtelternrat seiner Kommune und im Regionselternrat ist er aktiv, im Landeselternrat ist er allerdings ein Neuling.

Wer Dinge kritisiere, müsse auch sagen, wie es besser gehen könne, findet der Freiberufler, der sich auf Personalmanagement, Datenschutz und digitale Bildung spezialisiert hat und rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Zur Kritik gehöre auch, anzupacken und Veränderungen anzustoßen. Als Elternvertreter im Kindergarten oder in der Grundschule sei er oft der einzige Mann gewesen, sagt Guder. In höheren Jahrgängen wachse der Männeranteil bei den Elternvertretungen. Gerade zu Beginn habe sein eigentlich ehrenamtlicher Job als Landeselternratsvorsitzender schon mal zwölf Stunden am Tag umfasst. Als Selbstständiger könne er sich die Zeit frei einteilen, das gebe ihm mehr Spielraum als festangestellten Berufstätigen.

„Lehrerausbildung ist von gestern“

Der Lehrermangel ist eins der Probleme in der Schulpolitik, das ihn umtreibt. Es fehlten Sonderpädagogen, aber auch Lehrer an den Sekundarschulen: „Warum bilden wir mehr Lehrkräfte aus, als wir hinterher einstellen?“ Es sei ärgerlich, wenn Nachwuchskräfte nach Bayern oder Baden-Württemberg abwanderten. Überhaupt müsse die Lehrerausbildung modernisiert werden, etwa um das große Thema digitale Bildung. „Vieles, was heute vermittelt wird, war vielleicht vor zehn, 15 Jahren wichtig, aber heute nicht mehr.“

Im Homeschooling seien die Kinder viel zu oft auf sich allein gestellt gewesen, moniert der Chef des Landeselternrats, Michael Guder. Quelle: Stefan Puchner/dpa

In der Corona-Krise sei er täglich von 8 bis 11 Uhr der Lehrer seiner Kinder gewesen. Unterstützung durch die eigentlichen Lehrer an der Schule hätte es kaum gegeben. Es könne nicht sein, dass das Land seine Lehrkräfte ohne technische Ausstattung und inhaltliche Vorbereitung einfach in den Onlineunterricht geschickt habe – ohne Dienstgeräte, ohne didaktische Unterstützung. Einige ältere Lehrkräfte hätten vorher noch nicht einmal eine eigene E-Mail-Adresse gehabt. Und in der Tat gab es Pädagogen, die nutzten in der Pandemie anfangs die E-Mail-Adresse ihres Ehepartners oder ihrer Kinder mit. Für die Zukunft fordert der Landeselternrat verpflichtende Weiterbildungen zum Onlineunterricht für alle Lehrkräfte.

„Schulstart mit vielen Fragezeichen“

Den Schulstart in Niedersachsen am 2. September betrachtet Guder mit Unbehagen, „mit einigem Bauchgrummeln“, sagt er. Präsenzunterricht sei das oberste Ziel, betont er. Aber er sieht viele Fragezeichen. Reichten Masken und tägliche Selbsttests aus? Er sei nicht sicher, ob wirklich alles getan worden sei, um die Klassenzimmer pandemiefest zu machen. Guder bemängelt, dass fast nirgends mobile Luftfilter in den Schulen stehen. Land und Kommunen hätten sich viel zu viel Zeit gelassen, die Förderprogramme seien viel zu kompliziert, die bürokratischen Hürden viel zu hoch. Teils seien europaweite Ausschreibungen für die Geräte nötig, in denkmalgeschützten Gebäuden könne der Einbau eines stationären Luftfilters sich bis 2024 hinziehen: „Dann brauchen wir das hoffentlich gar nicht mehr.“

Elternvertreter rügen, dass viel zu wenig Luftfilter in Niedersachsens Schulen stehen. Quelle: Bernd Thissen/dpa

„Kinder haben viel an sozialen Kompetenzen verloren“

Die Integration der Kinder, die durch das monatelange Homeschooling der vergangenen Schuljahre ganz viele ihrer sozialen Kompetenzen verloren hätten, sieht er als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Es wird lange dauern, die Folgen der Corona-Krise aufzuarbeiten“, sagt er. „Sehr lange.“

Wenn Michael Guder nicht arbeitet, sich für seine Kinder oder als Elternvertreter engagiert, geht er gern mit seinem Hund spazieren und entwickelt Online-Börsenspiele für junge Menschen. Für Kryptogeld wird er in den nächsten Wochen wenig Zeit haben, dazu sind die Probleme in der Bildungspolitik zu offensichtlich.

Von Saskia Döhner