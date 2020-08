Herr Aßmann, an der A7 brennt ein Wald nieder. Ausgelöst hat den Brand der Funkenflug eines geplatzten Lkw-Reifens. Wie brenzlig ist die Lage?

Ziemlich brenzlig. Wir haben in den meisten Gebieten bei der Waldbrandgefahr die Stufe 4 von insgesamt fünf erreicht, das heißt hohe Waldbrandgefahr. In der Zentralheide haben wir sogar Stufe 5, das heißt die allerhöchste Waldbrandgefahr.

Anzeige

Müssen wir große Waldbrände wie 1975 befürchten, als sogar Feuerwehrleute zu Tode kamen?

Weitere HAZ+ Artikel

Wir müssen alles tun, so etwas zu verhindern. Prävention ist das A und O. Da sind wir gut aufgestellt, solche Großbrände zu verhindern. Ganz wichtig ist unser AWF-System, das bedeutet „Automatisierte Waldbrand-Früherkennung“. Das System wird von der Waldbrandüberwachungszentrale in Lüneburg gesteuert. Bei diesem System sind an Funkmasten im Hochrisikogebiet im Nordosten Niedersachsens Kameras installiert, die sich in einer gewissen Zeitspanne um sich selbst drehen und in der Lage sind, Rauchfahnen zu detektieren. Die Bilder laufen in Lüneburg zusammen, und dort wird über die Beobachtung einer Rauchfahne von wenigstens zwei verschiedenen Posten aus eine Kreuzpeilung gemacht, sodass die Rauchsäule lokalisiert wird und die Feuerwehr anrücken kann. Man muss durch möglichst frühes Löschen verhindern, dass es zu einem Vollfeuer kommt, bei dem ganze Bäume in Brand geraten.

Lesen Sie auch: Brand im Heidekreis

Was können wir als Waldbesucher tun, um zu verhindern, dass es zu einem Waldbrand kommt?

Auf keinen Fall im Wald rauchen oder grillen. Das ist zwischen März und Oktober streng verboten. Aber Sie müssen auch darauf achten, ihren Wagen nicht über trockenem Gras zu parken, weil sich das Gras an heißen Autoteilen entzünden kann. Auch sollten Waldwege keinesfalls zugeparkt werden, weil sonst die Feuerwehr nicht durchkommt. Außerdem appellieren wir an alle Waldbesucher, wachsam zu bleiben und Brände sofort unter 112 zu melden.

Wir haben nun das dritte Jahr mit Trockenheit. Was heißt das für die Waldbrandgefahr?

Wir haben im dritten Jahr in Folge eine früh einsetzende Gefahrenlage – bereits im Frühjahr –, die sich auf hohem Niveau bis in den Herbst bewegt. Das sehen Sie auch an den Einsatztagen in der Waldbrandüberwachungszentrale. Sie haben sich von durchschnittlich 50 Tagen im Jahr auf mehr als 100 verdoppelt.

Von Michael B. Berger