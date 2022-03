Hannover

Jobcenter müssen nicht für das Schulgeld an Privatschulen aufkommen. Das hat das Landessozialgericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss entschieden. Staatliche Schulen deckten den Ausbildungsbedarf, erklärten die Richter in dem Eilverfahren – und zwar kostenlos. Für die Übernahme des Schulgelds bestehe daher kein Grund (AZ: L 11 AS 479/21 B ER).

Geklagt hatte eine selbstständige Kampfsportlehrerin. Die Frau ist auf ergänzende Grundsicherungsleistungen angewiesen. Ihren ältesten Sohn schickte sie zunächst auf eine Waldorfschule. Später wechselte der Sohn nach regelmäßigen körperlichen Auseinandersetzungen und aufgrund psychischer Probleme auf eine andere Privatschule. Das Schulgeld für die neue Einrichtung zahlte die Frau zunächst selbst – dann kam Corona, und die Kampfsportlehrerin musste ihre Tätigkeit aufgeben.

Gericht: Wechsel von Privatschule zumutbar

2021 beantragte die Mutter darum die Übernahme der Ausbildungskosten beim Jobcenter, wie das Gericht in Celle am Montag mitteilte. Die von der Mutter angeführten Gründe muten dabei etwas seltsam an: Sie gab an, ein weiterer Schulwechsel auf eine staatliche Schule sei aus psychischen Gründen nicht zumutbar. Er sei sogar „absurd, da dort der Migranten- und Gewaltanteil überdurchschnittlich hoch sei“.

Das Jobcenter aber lehnte die Kostenübernahme ab. Der Sohn könne eine öffentliche Schule besuchen, ohne dass er Schulgeld bezahlen müsse. Eine Ausnahme sei nur bei schwerwiegenden persönlichen Gründen möglich. Diese Auffassung bestätigte das Gericht.

Es verwies auf die gesetzliche Gewährleistung der Schulgeldfreiheit an öffentlichen Regelschulen. Die Frau habe keine Gründe glaubhaft gemacht, aus denen ein Wechsel auf die Regelschule ausnahmsweise unzumutbar sei.