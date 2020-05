Fünf Monate nach seiner Verhaftung in der Toskana hat am Montag vor der Jugendschutzkammer des Göttinger Landgerichts der Prozess gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter aus Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den 58-jährigen Eric J. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen angeklagt.