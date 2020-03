Göttingen

Sowohl der Angeklagte als auch die Wachtmeister trugen während der Verhandlung einen Mundschutz. Zum Schutz vor Corona-Infektionen hatte das Gericht sowohl die Zahl der Sitzplätze für die Medienvertreter als auch für die Zuschauer stark begrenzt. Da diese Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld bekannt gemacht worden waren, herrschte im Gerichtssaal eine fast gespenstisch anmutende Stille. Nur fünf Zuschauer waren zum Prozessauftakt gekommen, so dass nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze besetzt war.

Bundesweites Entsetzen

Dabei hatten die Taten, für die sich der 53-jährige Frank N. vor der Schwurgerichtskammer verantworten muss, bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem bereits mehrfach vorbestraften Angeklagten zweifachen Mord und zweifache gefährliche Körperverletzung vor. Zum Prozessauftakt gab es eine Überraschung: Nach Verlesung der Anklage kündigte Verteidiger Holger Nitz an, dass es am nächsten Verhandlungstag eine Einlassung seines Mandanten geben werde. Bislang hatte der 53-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen.

Eine Kerze und ein Stein mit der Aufschrift „Es bleibt die Erinnerung“ liegen vor dem Prozessauftakt am Tatort. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Anklage vermittelte einen beklemmenden Eindruck von der Dramatik des Tatgeschehens. Der 53-Jährige soll am 26. September 2019 gegen 12 Uhr seine frühere Lebensgefährtin abgepasst haben, als diese ihre Arbeitsstätte, eine Apotheke, verließ. Er habe sie auf ihrem Fahrrad angehalten und nach einem Streitgespräch mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und ihre Jacke und Hose in Brand gesetzt. Die 44-Jährige sei dann zurückgelaufen und habe noch ihre brennende Jacke ausziehen können. Der 53-Jährige habe sie jedoch verfolgt und mit einem Messer auf sie eingestochen. Insgesamt habe er ihr 25 gezielte Stich- und Schnittwunden zugefügt, die bis zu 17,5 Zentimeter tief waren. Außerdem habe er erneut versucht, seine Ex-Partnerin anzuzünden, und ihr einen Feuerlöscher gegen den Kopf geworfen. Die 44-Jährige verstarb kurz darauf am Ort des Verbrechens.

Staatsanwaltschaft sieht zweimal Tötungsabsicht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 53-Jährige ihren Tod beabsichtigt hatte. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die 44-Jährige einige Zeit zuvor von ihm getrennt hatte und möglicherweise eine neue Beziehung zu einem anderen Mann eingehen wollte. Während der Angriffe soll der Angeklagte mehrfach gerufen haben: „Mich betrügt man nicht“, und „Ich habe dir doch gesagt, ich bringe dich um, wenn du mich betrügst.“ Als eine Kollegin aus der Apotheke der 44-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, soll der Angeklagte ihr dreimal mit dem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Die 57-Jährige erlitt unter anderem eine 14 Zentimeter lange Herzstichwunde und erlag später im Göttinger Uni-Klinikum ihren schweren Verletzungen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der 53-Jährige auch hier in Tötungsabsicht gehandelt, um den Angriff auf seine Ex-Partnerin fortsetzen und später möglichst unerkannt entkommen zu können. Außerdem soll er zwei weiteren Helfern, die sich ihm in den Weg stellten, in den Oberarm und in die Hand gestochen haben.

Spektakuläre Flucht des Täters

Frank N. konnte nach der Tat entkommen. Während der spektakulären Flucht durch Südniedersachsen wurde er am folgenden Tag in einem Nahverkehrszug von Zeugen erkannt und dann von Bahnbediensteten in einem Zugabteil eingesperrt. Der gelernte Tischler schlug mit dem Nothammer eine Scheibe ein, sprang im Bahnhof Elze südlich von Hannover aus dem Fenster und flüchtete erneut. Am späten Abend wurde er schließlich in der Göttinger Innenstadt von Polizisten erkannt und überwältigt. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte ließ während der Anklageverlesung keine Regung erkennen, auch nicht, als der Staatsanwalt darauf hinwies, dass im Falle einer Verurteilung auch Sicherungsverwahrung angeordnet werden könne. Dies würde bedeuten, dass er über das Ende seiner Haft hinaus im Gefängnis bleiben müsste.

Sitzplätze für Journalisten und der Zuschauerbereich sind zum Prozessauftakt wegen des Coronavirus abgesperrt worden. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Fortsetzung Mitte April geplant

Zu Beginn der Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter Tobias Jakubetz erläutert, warum man sich trotz der widrigen Umstände entschlossen habe, den Prozess stattfinden zu lassen. Man habe zwischen dem Infektionsrisiko, den Rechten des seit sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten und den Interessen der Öffentlichkeit abwägen müssen. Den Antrag der Verteidigung, das Verfahren auszusetzen, wies die Kammer zurück. Der Prozess wird voraussichtlich Mitte April fortgesetzt.

Lesen Sie auch

Von Heidi Niemann