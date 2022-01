Northeim/Göttingen/Einbeck

Für die Betroffenen war es ein Horrorerlebnis: Im Spätsommer 2018 versuchte ein zunächst unbekannter Mann zweimal innerhalb weniger Tage, in der Nähe einer Grundschule in Northeim ein Kind in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Glücklicherweise gelang es den beiden elf und acht Jahre alten Jungen, sich aus seiner Gewalt zu befreien. Anderenfalls wären ihnen weitere schlimme Dinge widerfahren. Davon ist die Jugendkammer am Landgericht Göttingen am Ende des Prozesses gegen einen 38-jährigen Mann aus Northeim überzeugt.

Missbrauch bereits 2017 im P.S. Speicher in Einbeck

Die Richter verurteilten den bereits einschlägig vorbestraften Angeklagten wegen versuchten sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit versuchter Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. Der Angeklagte habe die Jungen in seine Gewalt bringen wollen, um anschließend sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen oder an sich vornehmen zu lassen, sagte der Vorsitzende Richter Michael Kalde. Bereits im April 2017 hatte der Mann einen zehnjährigen Jungen auf dem Dach des Museums PS. Speicher in Einbeck, wo er als Wachmann für einen Sicherheitsdienst arbeitete, in einem öffentlich nicht zugänglichen Raum eingesperrt und dort missbraucht. Das Landgericht Göttingen hatte ihn deshalb im September 2018 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Opfer trägt zu Fahndungserfolg bei

Im aktuellen Fall hatte die Polizei den 38-Jährigen Anfang September 2018 nach dem zweiten Entführungsversuch festgenommen. Zu dem Fahndungserfolg hatte auch der Junge beigetragen, den der Täter einige Tage zuvor in seine Gewalt zu bringen versucht hatte. Der Elfjährige war auf dem Weg vom Kieferorthopäden zu seinen Großeltern, als ihn plötzlich ein Mann am Arm packte und aufforderte, mit zu einem Auto zu kommen, das mit geöffnetem Kofferraum am Straßenrand stand. Der Junge wehrte sich energisch. Als sich ein Auto näherte, gelang es ihm, sich aus dem Griff zu lösen. Er lief zu seinen Großeltern, die sofort die Eltern und die Polizei informierten.

Nächster Vorfall vier Tage später

Da der Junge sowohl den Mann als auch dessen Auto recht genau beschreiben konnte, hatten die Ermittler erste Hinweise auf den Täter. Vier Tage später gab es den nächsten Vorfall. Diesmal hatte der Mann morgens um kurz vor 8 Uhr sein Auto mit geöffnetem Kofferraum in der Nähe der Martin-Luther-Schule in Northeim abgestellt und einen Achtjährigen mit den Worten „Komm mal her“ angesprochen. Als der Junge sich weigerte, packte er ihn am Arm, zog ihn zum Auto und zerrte ihn in den Kofferraum. Der Junge schrie laut um Hilfe und trat um sich. Nachdem er dem Mann einen Tritt in den Bauch versetzt hatte, konnte er sich losreißen, aus dem Auto herausspringen und zur Schule laufen. Dort berichtete er der Leiterin, was ihm passiert war.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Nachmittags wurden Beamte auf einen Mann in einem geparkten Auto aufmerksam, auf den die Täterbeschreibung des Jungen passte. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass der Halter des Fahrzeugs bereits einschlägig bekannt war.

Scheibe des Autos mit Folie verklebt

Sowohl bei seiner polizeilichen Vernehmung als auch vor Gericht hatte der Angeklagte die beiden Entführungsversuche zugegeben, ein sexuelles Motiv aber bestritten. Seinen Angaben zufolge hatte er die Jungen nur kurz mitnehmen und dann wieder laufen lassen wollen, um so zu erreichen, dass seine Bewährung widerrufen wird. Die Richter waren jedoch überzeugt, dass er sich an den Kindern vergehen wollte. Der Angeklagte habe bei beiden Taten griffbereit zwei Messer im Auto liegen gehabt, sagte der Vorsitzende Richter. Außerdem habe er einige Wochen zuvor die Scheiben im Heckbereich mit abdunkelnder Folie beklebt, sodass man nicht in das Innere hineinsehen konnte. Auch dass sich auf seinem sichergestellten Laptop zahlreiche Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Material befanden, spreche für eine sexuelle Motivation.

Angeklagter muss Schmerzensgeld an Opfer zahlen

Als erschwerend werteten die Richter die gravierenden Tatfolgen. Sowohl die beiden Jungen als auch deren Familien hätten massiv unter den psychischen Auswirkungen zu leiden. „Das ist eine Horrorvorstellung, was da passiert ist“, sagte der Vorsitzende Richter. Dem Angeklagten wurde auferlegt, den beiden Jungen ein Schmerzensgeld von 2000 beziehungsweise 3500 Euro zu zahlen.

Das Gericht entsprach mit dem verhängten Strafmaß den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger. Ein Nebenklagevertreter hatte darüber hinaus die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Nach Ansicht des Gerichts liegen hierfür nicht die nötigen Voraussetzungen vor. Der Verteidiger hatte dagegen auf Freispruch plädiert, weil in beiden Fällen ein strafbefreiender Rücktritt vorgelegen habe.

Von Heidi Niemann