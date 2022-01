Weil er versucht hatte, zwei Schüler in sein Auto zu zerren, hat das Landgericht Göttingen einen 38 Jahre alten Mann aus Northeim wegen versuchten sexuellen Übergriffs verurteilt. Der Angeklagte hatte sich bereits 2017 an einem anderen Jungen vergangen.

