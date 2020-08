Seine Tat machte Schlagzeilen: Das Landgericht Göttingen hat am Freitag den 53-jährigen Frank N. wegen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin und deren Arbeitskollegin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. N. hatte seine Ex-Partnerin auf offener Straße in Göttingen angezündet und erstochen, auch die zu Hilfe eilende Kollegin hatte er durch Messerstiche getötet.