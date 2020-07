Hannover

Die Betrüger verursachten absichtlich Verkehrsunfälle, um aus den ergaunerten Versicherungssummen – gepaart mit günstigen Reparaturen – Profit zu schlagen. Sie gingen sogar so weit, ein totes Reh in einen Kofferraum zu packen, auf einer Landstraße abzulegen und mehrfach darüberzufahren, um glaubhaft einen Wildunfall nachweisen zu können. Seit Dienstag müssen sich vor dem Landgericht Hannover drei Männer wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten; im Zuge von Verständigungsgesprächen haben sie etliche der ihnen vorgeworfenen Taten gestanden. Ein vierter Angeklagter muss sich wegen eines laut Staatsanwaltschaft vorgetäuschten Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten, jedoch bestreitet Stefan M. (60) die Tatvorwürfe.

12.000 Euro für Mauerunfall

Haupttäter ist Ahmet E. (30). Mal hatte jemand angeblich sein Kleinkraftrad umgekippt und beschädigt, mal nahm ihm sein Kumpel Tobias Z. (29) die Vorfahrt, sodass an seinem 5er BMW hoher Sachschaden entstand. Eugen K. (30) fuhr nach einem Wendemanöver von E.s Freundin auf einer Bundesstraße mit einem Mercedes C 300 gegen eine Mauer und kassierte von der Haftpflichtversicherung als Schadensersatz mehr als 12.000 Euro. Die Unfälle wurden meist im Raum Holzminden-Hameln fingiert, der Tatzeitraum reichte von April 2012 bis März 2016.

Anzeige

Noch nicht zur Sprache gekommen sind in der Verhandlung Details zum Wildunfall. So sollen Polizeibeamte im Rahmen einer Telefonüberwachung mitgehört haben, dass Z. im Raum Bodenwerder ein Reh gestohlen und erschlagen hatte, um es an anderer Stelle auf eine Kreisstraße zu legen und dort mehrfach mit einem BMW über das tote Tier zu fahren. Möglicherweise hatte er das Reh aber tatsächlich andernorts totgefahren und nur zu der später bei Polizei und Versicherung angegebenen Unfallstelle geschafft. Allerdings passierte dem 29-Jährigen in diesem Fall genau das, was auch die anderen beiden Betrüger gelegentlich erlebten: Die Versicherung wurde misstrauisch, nahm das Fahrzeug und die behauptete Unfallstelle genau unter die Lupe – und zahlte nicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Bewährungsstrafen zu erwarten

Im Laufe des Verfahrens, das sich nun schon etliche Jahre hinzieht, kam es bereits vor anderthalb Jahren zu ersten Verständigungsgesprächen. Am Dienstag zurrte die 18. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Patrick Gerberding mit drei der Angeklagten, ihren Verteidigern und der Staatsanwaltschaft einen Deal fest: Da die Männer einen Großteil der ihnen vorgeworfenen Taten gestanden, hat Ahmet E. nun eine Bewährungsstrafe zwischen 18 und 24 Monaten zu erwarten, der bereits vorbestrafte Eugen K. zwischen 21 und 24 Monaten sowie Tobias Z. zwischen zehn und zwölf Monaten. Der Prozess ist noch bis Mitte August terminiert.

Von Michael Zgoll