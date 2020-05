Hildesheim / Hannover

Am Montag ist am Landgericht Hildesheim das zweite Verfahren um betrügerische Machenschaften von Mitarbeitern des niedersächsischen Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eröffnet worden. Im November 2019 hatte die 4. Große Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Volker Martin den früheren Geschäftsführer der Tochtergesellschaft ASB Soziale Dienste ( SD), Mohamed A., wegen Betrugs und schwerer Untreue zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt, seinen Stellvertreter Thomas F. zu dreieinhalb Jahren. Sie hatten für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehene Zuschüsse des niedersächsischen Innenministeriums auf eigene Konten umgeleitet, der von der Staatsanwaltschaft ermittelte Schaden lag bei 8,1 Millionen Euro.

Die Summe, um die es in dem jetzt gestarteten Verfahren vor der gleichen Kammer geht, ist mit 3,4 Millionen Euro zwar kleiner. Doch wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten, stehen die Taten dieser zwei Angeklagten – die sich nicht in U-Haft befinden – den anderen an Kaltschnäuzigkeit in nichts nach.

Schießkugelschreiber im Schlafzimmer

Auf der Anklagebank sitzt Brian S. (37), ehemaliger Betreiber eines Sicherheitsdienstes, der 2016 und 2017 von der Gesellschaft ASB SD den Auftrag zur Bewachung mehrerer niedersächsischer Flüchtlingsunterkünfte erhalten hatte. Ihm wirft Staatsanwältin Anke Holznagel in zehn Fällen schweren Betrug, schwere Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr sowie Beihilfe zur schweren Untreue vor. Die Anklagevorwürfe gegen Jörg H. sind die gleichen, allerdings ist der 46-Jährige zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt: Bei einer Hausdurchsuchung im Februar 2019 entdeckten die Ermittler in seinem Schlafzimmer einen Schießkugelschreiber. H. soll selbst Rechnungen erstellt und den Chef des Sicherheitsdienstes steuerlich beraten haben, allerdings kein zugelassener Steuerberater sein.

Eigentlich sollte noch ein dritter Mann auf der Anklagebank sitzen, doch ASB-SD-Fachbereichsleiter Sven R. (36) hatte Anfang 2020 einen Herzinfarkt erlitten, wartet auf eine Reha-Maßnahme und soll sich als Coronavirus-Risikopatient von öffentlichen Veranstaltungen fernhalten. Die Strafkammer entschied, das Verfahren gegen R. – den Vorgänger des bereits verurteilten Thomas F. – abzutrennen und später separat zu eröffnen.

Leistungen nicht erbracht

Das Geschäftsmodell der Betrüger funktionierte laut Anklage ganz simpel. Der Sicherheitsbeauftragte Brian S. stellte der ASB-Tochter Dienstleistungen für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften in Rechnung, die überhaupt nicht erbracht wurden. So liefen für vier Heime in Uetze, Dollbergen, Wunstorf und Nienburg-Langendamm 642.000 Euro auf, die von Mohamed A. und Sven R. zur Zahlung angewiesen wurden – aus dem Topf der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Für Heime in Hildesheim, Uslar, St. Andreasberg und Woltersdorf wurden laut Staatsanwaltschaft sogar Scheinrechnungen in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro ausgestellt.

Mal tauchte als Subunternehmer ein „Hausmeisterdienst“ auf, dessen – teilweise überhaupt nicht existenten – Mitarbeiter angeblich entlohnt wurden, mal war es ein „Kanalservice“. Die Betrüger waren so dreist, dass sie sich sogar die vorgebliche Bewachung von Heimen bezahlen ließen, die bereits wieder geschlossen waren.

Hunderttausende in bar abgehoben

Die Beträge, die Brian S. laut Staatsanwältin Holznagel in bar abhob, erreichten oft schwindelerregende Höhen. An einem Tag waren es 450.000 Euro, an einem anderen 506.000 Euro, und der Rekord lag bei 665.000 Euro. Die Rückvergütungen, die Auftraggeber und Helfer erhielten, waren vergleichsweise gering: 210.000 Euro für Jörg H., 110.000 Euro für Sven R. und 60.000 Euro für Mohamed A. Demnach müssten bei Brian S. gut 3 Millionen Euro hängen geblieben sein.

Die beiden Angeklagten äußerten sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Auf Wunsch der Verteidiger Raban Funk, Marco Betke und Matthias Jochmann setzten sich die Verfahrensbeteiligten nach Sitzungsende allerdings zu einem Verständigungsgespräch zusammen, um möglicherweise mithilfe eines typischen Deals – moderate Bestrafung als Gegenleistung für ein Geständnis – die Prozessdauer zu verkürzen.

Von Michael Zgoll