Varel

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Varel ( Landkreis Friesland) ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Das Gebäude sei komplett ausgebrannt und nun unbewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Wie das Feuer entstehen konnte, sei noch unklar.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in dem Haus. Zwei Rettungskräfte verletzten sich bei dem Einsatz leicht. Sie wurden vor Ort behandelt. Wegen der starken Rauchentwicklung musste am Sonntag ein Nachbarhaus zwischenzeitlich evakuiert werden.

Von RND/lni