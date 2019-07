Wildeshausen

Ein 25-jähriger Mann ist wegen versuchter Vergewaltigung vom Amtsgericht Wildeshausen ( Landkreis Oldenburg) in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Sonntag einer 22-jährigen Frau in der Damentoilette einer örtlichen Diskothek aufgelauert.

Er habe sie festgehalten und unsittlich im Schritt berührt. Als er der Frau die Hose öffnete, habe sie ihn gebissen und sich befreien können. Der 25-Jährige wollte aus der Disco flüchten, wurde aber von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten und schließlich von der Polizei festgenommen. Die U-Haft wurde von der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt.

Von RND/lni