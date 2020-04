Hannover

Hamelns früherer Landrat Tjark Bartels ( SPD) hat seinem Nachfolger Dirk Adomat ( SPD) zur Wahl als neuem Landrat in der Weserberglandregion gratuliert. Adomat werde von einer „offenen Bürgergesellschaft“ und einer leistungsfähigen, motivierten Verwaltung erwartet, sagte Bartels, der im Oktober vergangenen Jahres nach einer schweren Erkrankung in den Ruhestand versetzt worden war.

Kultusminister Tonne bekommt Platz im Landtag

Der Landtagsabgeordnete Adomat hatte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 51,14 Prozent der Stimmen knapp gegen den Grünen Thorsten Schulte durchgesetzt, der 48,86 Prozent der Stimmen erhielt. Nachrücker im Landtag wird Grant Hendrik Tonne, der in Niedersachsen zwar Kultusminister ist, aber bei der Wahl 2017 kein Landtagsmandat eroberte. Bartels war nach der Kindesmissbrauchsaffäre im benachbarten Lüdge unter Druck geraten, weil er sich vor sein Jugendamt gestellt hatte, dem Fehleinschätzungen vorgeworfen worden waren. Der SPD-Politiker war daraufhin schwer beschimpft worden, es ging bis hin zu Morddrohungen.

Von Michael B. Berger