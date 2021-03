Hannover

Keine dritte Kraft, kein Recht auf Inklusion, kein Anspruch auf Fachberatung, zu wenig Fokus auf Sprachentwicklung – die Liste der Kritikpunkte am neuen Kita-Gesetz ist lang, und der Protest reißt auch an dem Tag nicht ab, als der Landtag den Gesetzentwurf diskutiert. Fachkräfte und andere Experten für frühkindliche Bildung haben am Dienstag vor dem Landtag protestiert. Das Gesetz sei ein Rückschritt, sagt Katja Wingelewski von der Gewerkschaft Verdi. Dabei sei von der Landesregierung bei der Einführung der Kita-Beitragsfreiheit vor einigen Jahren versprochen worden, dass die Qualität ausgebaut werde – dieses Versprechen sei nicht eingelöst worden.

Ein gutes Gesetz könne nicht kostenneutral sein, hatte Kindheitspädagoge Tim Rohrmann von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst bereits vor einer Woche bei einer Videokonferenz mit rund 90-Fachberatungen aus ganz Niedersachsen gesagt. „Gute Bildung ist nicht umsonst zu haben.“ Es sei kein Wunder, dass immer mehr Erzieher ihren Job wegen der schlechten Rahmenbedingungen aufgäben.

„Niedersachsen ist Schlusslicht“

Stephanie Emmel von der niedersächsischen Arbeitsgemeinschaft pädagogischer Fachberatungen in Kitas betont, dass die Fachberatung ein zentrales Element der Qualitätssicherung in den Einrichtungen sei. Während andere Länder wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz jedoch in ihren Kita-Gesetzen den Einrichtungen ein Recht auf Fachberatung zugestehen würden, spiele das in Niedersachsen keine Rolle, moniert Maria-Theresia Münch vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Damit sei Niedersachsen bundesweit Schlusslicht.

Die Arbeitsgemeinschaft der pädagogischen Fachberatungen fordert kleinere Gruppen und einen besseren Personalschlüssel, die Freistellung der Leitung, Ausweitung der Verfügungszeiten, einen Rechtsanspruch auf einen integrativen Kita-Platz, verpflichtende Weiterbildung für das Personal und berufsbegleitende Qualifikation von Quereinsteigern.

Von Saskia Döhner