In zehn Monaten wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die aktuell große Koalition in der Regierung befindet sich auf ihren letzten Zügen. Ministerpräsident Stephan Weil sieht keine Zukunft mehr für ein Bündnis aus CDU und SPD – und ist offen für eine Ampelkoalition wie im Bund.