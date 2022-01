Hannover

Bis zur Landtagswahl in Niedersachsen sind es zwar noch einige Monate, der Kampf um die Staatskanzlei hat allerdings längst begonnen. Die vorletzte Klammer, die SPD und CDU in Hannover noch zusammengehalten hat, war die große Koalition in Berlin. Seitdem das Ampelbündnis im Bund die Regierung übernommen hat, herrscht im Landtag verkehrte Welt. Nicht selten sieht sich die CDU jetzt einer neuen Einigkeit von SPD, FDP und Grünen gegenüber. Gegen die Politik der eigenen Bundesregierung lässt sich eben schwer argumentieren.

Spitzen nehmen zu

Umgekehrt scheint den Christdemokraten die neue Rolle als Teilzeit-Opposition gar nicht so schlecht zu gefallen. Die Spitzen gegen den Noch-Koalitionspartner SPD nehmen zu. In der vergangenen Woche war es CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, der nicht ganz uneigennützig kürzere Amtszeiten an der Regierungsspitze anregte. In dieser Woche rechnete CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer mit der Corona-Politik der Scholz-Regierung in Berlin ab.

Dass Toepffer in seiner Rede hin und wieder ein Lob für Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einstreute, zeigt das gegenwärtige Dilemma der CDU. Sie würde wohl gerne richtig angreifen, doch dafür ist es noch zu früh. Nicht nur, weil der Koalitionsvertrag als letzte Klammer die beiden ungleichen Partner noch zusammenhält. Jede Kritik an der Regierungspolitik in Hannover fällt schließlich auf die CDU zurück, die seit vier Jahren mit am Kabinettstisch sitzt.

Kommt der große Knall?

Die CDU belässt es vermutlich vorerst bei diesen Spitzen und wartet auf den richtigen Moment. Nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwann zum großen Knall kommt. Alleine mit Plakate kleben und Reden halten wird Herausforderer Althusmann – zumindest aus heutiger Sicht – schwerlich an Weil vorbeiziehen können.

Von Marco Seng