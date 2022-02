Hannover

Lars Leopold, Landesvorsitzender der Linken in Niedersachsen, will Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am 9. Oktober werden. Das kündigte Leopold gegenüber der HAZ an. Der 44-jährige Kommunalpolitiker arbeitet als angestellter Kaufmann und lebt im Landkreis Hildesheim. Seit 2018 ist er einer der beiden Vorsitzenden der Linken in Niedersachsen.

Leopold: Soziale Stimme fehlt

„Im Niedersächsischen Landtag fehlt eine echte soziale Stimme“, sagte Leopold. Ohne eine starke Linke, die sich gegen den Pflegenotstand, für bezahlbares Wohnen, für gebührenfreie Bildung, für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und ein Gesundheitswesen in öffentlicher Hand einsetze, werde es das auch nicht geben. „Deshalb wird die Landtagswahl am 9. Oktober eine Entscheidung darüber sein, ob die Politik der sozialen Kälte fortgeführt oder ob es einen wirklichen Politikwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit geben wird“, sagte Leopold.

Seit 2013 nicht mehr im Landtag

Die Linke geht traditionell mit einer Doppelspitze in die Landtagswahl. Wer weibliche Spitzenkandidatin wird, ist ebenfalls noch offen. Die Entscheidung soll bei einem Parteitag im Juni fallen. Von 2008 bis 2013 war die Partei im Landtag vertreten, verfehlte bei der Landtagswahl 2013 den Wiedereinzug aber deutlich und scheiterte auch 2017 an der Fünf-Prozent-Hürde.

Von Marco Seng