Hannover

Rums. Wieder fällt ein riesiger Holzscheit in den 2,40 Meter hohen Stahlofen am Cityring. Die Funken stieben. Jetzt wird es wieder etwas wärmer im Protestcamp. Mitten in Hannover, am symbolträchtigen Ort zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium, zeigen seit einer Woche Landwirte aus ganz Niedersachsen ihre Wut über den Umgang der Politik mit ihrer Branche.

Protestcamp der Landwirte in Hannover

Am Wochenende hat es wieder geschneit. Rings um das Protestcamp ist alles weiß. Thomas Verhage (21) und Justus Schnieders (19) aus Löningen im Kreis Cloppenburg haben die Nacht in den Kabinen ihrer Trecker verbracht, die als mahnende Kolosse das Camp abschirmen. „Es war schrecklich kalt“, verrät Verhage: „Aber das nehmen wir inkauf.“ Eine halbe Stunde lang hat er den Trecker dieseln lassen, sich dann eine Decke übergeworfen. „Nach vier Stunden wurde es zu kalt, da bin ich wieder ans Feuer gegangen“, sagt er. Da war Schluss mit Schlaf.

Mit Grill und Bollerofen gegen die Kälte: Die Bauern halten Mahnwache vor dem Landwirtschaftsministerium. Quelle: Samantha Franson

Den Landwirten stößt im Moment Vieles sauer auf. „Die Erzeugerpreise sind nicht mehr auskömmlich, keiner tut etwas gegen das Höfesterben, und dass Deutschland bis 2050 klimaneutral sein will, ist doch eine Lachnummer“, sagt Rudi Schlangen (58). Aktuell aber richtet sich die Verärgerung der Landwirte vor allem gegen die Düngemittelverordnung des Landes.

Handwerkliche Fehler in der Düngemittelverordnung

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat am Montag bei einem Besuch im Protestcamp handwerkliche Fehler bei der Verordnung eingeräumt. „So, wie es jetzt ist, ist es noch nicht fair. Wir arbeiten dran“, sagte sie. Das sehen die Landwirte als Teilerfolg – aber fragen sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Von „Arbeitsverweigerung“ in Politik und Ministerien ist die Rede. „Irgendjemand hat Fehler gemacht und muss dafür geradestehen“, sagt Landwirt Schlangen in knurrigem Emsländer-Ton.

Um den Ärger zu verstehen, muss man verstehen, was jetzt gerade Vorschrift ist. Bei Dieter Borgmann im Ort, es ist die 3000-Einwohner-Kleinstadt Lorup im Emsland, da gibt es vier Grundwassermessstellen. Bei dreien ist der Nitratwert in Ordnung, bei einer wurden stark überhöhte Nitratwerte gemessen. Etwa 140 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser sollen es dort sein, der Grenzwert liegt bei 37,5 Milligramm.

Zweifel an Messstellen

„Die Ursache ist völlig ungeklärt – aber wegen dieser einen Messstelle gelten jetzt auf vielen Tausenden Hektar Land Einschränkungen bei der Düngung“, sagt Borgmann. „Und das, obwohl alle anderen Messstellen in dem Gebiet ordentliche Werte haben.“ Genau neben der Messstelle habe jahrzehntelang eine Getreidemühle gewirtschaftet, „wer weiß, was da in den Boden gelangt ist“, sagt Borgmann. Außerdem liege sie in einer Senke – vielleicht habe sich dort Streusalz von der Straße gesammelt. Möglicherweise sei die Messanlage auch einfach fehlerhaft – aber die Landwirte müssten deshalb jetzt die Düngung reduzieren.

Kraftprotze als Verstärkung: Unter der Woche kamen Landwirte aus ganz Norddeutschland zur Unterstützung des Protestcamps nach Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Bei der Düngung geht es um viel Geld. Die Landwirte bringen Gülle aus der Massentierhaltung auf die Felder. Nicht nur aus der eigenen Region, sondern auch aus den Niederlanden, zu denen sich florierende Gülle-Handelsbeziehungen entwickelt haben. Aber Landwirte sind nicht nur Geschäftsleute, sondern auch Umweltschützer. Sie sorgen sich auch um ihre Böden.

Leiden die Eschböden?

Im Emsland ist der sogenannte Eschboden verbreitet: Auf sandigem, wenig nahrhaften Untergrund wurde seit dem 10. Jahrhundert Schafkot und Viehmist aufgebracht, sodass sich eine oft mehr als meterdicke Humusschicht bildete. „Wenn wir die Düngung jetzt runterfahren, dann zehren die Pflanzen die Humusschicht aus und die empfindlichen Eschböden werden zerstört“, sagt Schlangen.

Auf dem Weg vom Emsland bis zum Agrarministerium in Hannover wuchs der Trecker-Korso am Freitag auf 70 Fahrzeuge an. Quelle: Christian Elsner

Das ist aus Städter-Sicht zunächst eine seltsam klingende Argumentation. Um die massiv intensivierte Landwirtschaft am Laufen zu halten, werden die Böden mit Gülle getränkt, aber als Begründung dafür muss die Ökologie des historisch gewachsenen Oberbodens herhalten. Auf der anderen Seite: Genau die Verbraucher sind es ja, die bei Discountern günstig Fleisch und beim Schnellbäcker die billige Brötchen kaufen. Daran sind nicht die Landwirte schuld, sie sind eben die Leidtragenden des Billigtrends.

„Städter stellen gute Fragen“

„Wir sind auch hier, um aufzuklären“, sagt Rudi Schlangen: „Der Landbevölkerung brauchen wir nichts über die Landwirtschaft zu erzählen, aber die Stadtbevölkerung stellt gute Fragen.“ Er sei „begeistert über den Zuspruch“ der Hannoveraner. Am Morgen hätte ein Bäcker eine große Kiste mit Brötchen und Kuchen vorbeigebracht, berichtet Protestlandwirt Borgmann. Immer wieder blieben Menschen zum Plaudern an dem Camp stehen, das vom Leibnizufer aus gut zu sehen ist und auf der Fußgänger-Lauflinie zwischen Calenberger Neustadt und Altstadt liegt. Etwa alle drei Tage wechselt das Personal in dem Lager, manche Landwirte campieren schon zum zweiten Mal in der Kälte in Hannovers Innenstadt.

Der Emsländer Rudi Schlangen erzählt dann davon, dass Hühnereier nicht irgendeine Handelsware seien, sondern Lebensmittel. „Das Wort hat etwas mit Leben zu tun“, sagt er und schildert wortreich, wie sich die Henne täglich ihr Ei abpresst: „Das ist ein Marathon.“ 15.000 Hühner hat er in seinen Ställen stehen. Wer betreut sie, während er protestiert? „Die Familie“, sagt er: „Man muss immer jemanden haben, der einspringt.“

Carepakete und Grillfleisch

Unterstützung aus der Heimat gibt es reichlich. Ein Landhandel hat Care-Pakete mit Süßigkeiten gepackt. Bauern haben der Initiative Land schafft Verbindung (LsV), die das Camp organisiert, 60 Kilo Grillfleisch gespendet. Das Anliegen ist eben ein gemeinsames: Die Landwirtschaft soll wieder mehr Wertschätzung erfahren. Und auskömmlich sein für die, die Nahrungsmittel produzieren.

60 Kilo Grillfleisch, gespendete Backwaren: Unter einem Zeltdach haben sich die Protestierer eine kleine Küche eingerichtet. dahinter ist ein „Schlafwagen“ mit zwei Feldbetten. Quelle: Samantha Franson

Christian Lüllmann hat 500 Zuchtsauen in seinem Betrieb in Lönigen bei Cloppenburg, er verkauft jährlich Tausende Ferkel an Schweinehalter. „Der Tagespreis für Schweinefleisch liegt heute bei 1,19 Euro pro Kilo, im Schnitt der letzten Zeit bei etwa 1,45 Euro“, sagt er. Der Preis habe sich seit Jahren kaum geändert, während aber die Inflation die Futterpreise steigen ließ und der Bau eines Stalls sich um das fast Achtfache verteuert habe. „Würden die Schweinehalter 2,40 Euro bekommen, dann würden wir hier nicht stehen“, sagt Lüllmann. Aber dann könnte ein Nackenkotelett im Discounter nicht für 5,70 Euro pro Kilo in der Kühltruhe liegen, was am gleichen Tag als Werbeprospekt in hannoverschen Haushalte flatterte.

„Was kann jetzt wichtiger sein?“

Ganz gegen alle Stereotype ist der knurrige Emsländer Rudi Schlangen vom SPD-Umweltminister Olaf Lies (SPD) mehr angetan als von der CDU-Agrarministerin Otte Kienast. Lies habe sich auf lange Gespräche eingelassen, während Otte-Kienast „nur ihr Statement abgegeben hat und dann zu einer Konferenz gefahren ist“, sagt Schlangen. Empört setzt er nach: „Was kann denn jetzt wichtiger sein als unser Anliegen?“

Dieter Borgmann sagt: „Die Hoffnung in die Politik ist eigentlich verloren.“ Eigentlich wollte man bis zum 5. Februar bleiben, wenn es nicht überraschend ein Einlenken der Politik gibt. „Aber wenn es sein muss, dann stehen wir hier auch noch Monate“, sagt er. Rudi Schlangen ergänzt: „Wir wollen keine Wunder – wir wollen nur fair behandelt werden.“ Und die Sache mit der Düngeverordnung, „die ist einfach nicht fair“.

Von Conrad von Meding