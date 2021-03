Hannover

Wenn landwirtschaftliche Flächen stark gedüngt werden, kann das zu einer Belastung des Grundwassers führen. In Niedersachsen ist das seit Längerem ein Problem, mehrere Verschärfungen der Düngeverordnung sollten Abhilfe schaffen. Aus dem am Dienstag von der Landwirtschaftskammer und dem Landwirtschaftsministerium vorgestellten Nährstoffbericht geht hervor, dass sich die Lage zumindest in einigen Bereichen verbessert hat. Die gesetzlich festgelegten Grenzwerte werden aber immer noch nicht in allen Landkreisen eingehalten. Der insgesamt achte Nährstoffbericht betrachtet den Zeitraum von Anfang Juli 2019 bis Ende Juni 2020.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sprach bei der per Videokonferenz abgehaltenen Präsentation von einer „positiven Entwicklung“. Niedersachsen sei auf dem richtigen Weg in Richtung einer vollständig ausgeglichenen Nährstoffbilanz. „Ohne das entschlossene Handeln unserer Landwirtinnen und Landwirte wäre das nicht möglich gewesen. Die Branche verdient Respekt“, sagte die Ministerin. Trotzdem zeige der Bericht auch, dass es noch etwas zu tun gebe.

Nur Landkreis Cloppenburg über dem Grenzwert

Am meisten getan hat sich laut Nährstoffbericht bei der Ausbringung von Stickstoff. Der in vorigen Berichten noch sehr hohe Nährstoffüberschuss ist deutlich zurückgegangen. Landesweit sind insgesamt demnach 692 Tonnen mehr Stickstoff auf den Feldern gelandet, als die Pflanzen benötigen würden. Im Bericht 2018/2019 waren es noch 31.000 Tonnen zu viel gewesen. Auch die Regel, dass pro Hektar und Jahr maximal 170 Kilogramm Stickstoff ausgebracht werden dürfen, wird meistens eingehalten. Nur der Landkreis Cloppenburg liegt mit 198 Kilogramm pro Hektar darüber. Vor einem Jahr hatten noch fünf Landkreise diese Grenze nicht eingehalten.

Ein Grund für diesen Rückgang ist laut der Düngebehörde der Landwirtschaftskammer der anhaltende Rückgang an Nutztieren im Land. Demnach halten niedersächsische Betriebe mehr als 91.000 Rinder weniger als im Vorjahr. Auch bei Schweinen (minus 162.000) und beim Geflügel (minus 331.000) gibt es einen deutlichen Rückgang. Außerdem habe sich der Einsatz von nährstoffreduziertem Tierfutter verstärkt, was auch zu einem Rückgang der Nährstoffbelastung führe.

Wenig Verbesserung in der Phosphatbilanz

Deutlich langsamer als beim Stickstoff ist der Rückgang beim Phosphat. Im ganzen Land wurden laut Bericht 27.950 Tonnen Phosphat zu viel ausgebracht. Im Vorjahr hatte der Überschuss noch bei 33.000 Tonnen gelegen. In elf Landkreisen und der Stadt Wilhelmshaven wurde mehr Phosphat ausgebracht, als die Pflanzen rechnerisch benötigen. Vor allem die Landkreise im Süden Niedersachsens liegen dafür deutlich unter den Grenzwerten.

Die Landwirtschaftskammer berichtete auch über die Kontrollen, die im Berichtszeitraum bei niedersächsischen Betrieben durchgeführt wurden. Die Gesamtzahl der Kontrollen sei gesunken, weil diese durch die Änderung der Düngeverordnung 2020 wesentlich aufwendiger geworden seien. Insgesamt seien 471 Bußgelder zwischen 35 und 48.000 Euro verhängt worden. Am häufigsten seien Verstöße gegen Meldepflichten.

Kritik von den Grünen

Die niedersächsischen Grünen kritisierten den Bericht. Die agrarpolitische Sprecherin Miriam Staudte nannte ihn „beschönigend“. Die leicht positive Entwicklung bei der Stickstoffausbringung sei vor allem auf die Dürre der vergangenen Jahre zurückzuführen: Deshalb sei weniger Kunstdünger ausgebracht worden. Staudte forderte „eine Strategie zur nachhaltigen Verringerung der Tierzahlen in den Intensivtierhaltungsregionen statt pauschaler Vorgaben für alle“. Die Phosphatbilanz sei nicht nur wegen der Gefährdung des Grundwassers problematisch. Phosphat sei außerdem eine wichtige Ressource, die endlich sei.

Holger Hennies vom Landvolk Niedersachsen bezeichnete vor allem den Rückgang der Nährstoffüberschüsse dagegen als „erfreulich“. Die Problemzonen seien deutlich kleiner geworden. Grund für die Entwicklung ist aus seiner Sicht aber die Düngeverordnung von 2017. „Die neue Verschärfung von 2020 ist deutlich weniger zielorientiert, richtet aber mehr Schaden in den Betrieben an.“ Nach der neuen Verordnung müssen Betriebe in besonders belasteten Gebieten, den sogenannten roten Gebieten, die Düngung um 20 Prozent unter den durchschnittlichen Düngebedarf reduzieren. „Darunter leiden die Betriebe besonders, die sich vorher an die Regeln gehalten haben“, sagte Hennies.

Auch Anthony Lee von der Bauernprotestbewegung „Land schafft Verbindung“ sprach angesichts des Berichts von einer positiven Entwicklung. „Man sieht, dass die Landwirtschaft ihren Teil zum Wasserschutz beiträgt.“ Der hohe Preisdruck mache es aber gerade für kleine Betriebe schwer, sich moderne Maschinen anzuschaffen, die die Düngeausbringung genauer und effizienter machen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe