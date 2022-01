Jeddingen

Es ist ein bisschen wie früher. Jeddingen hat wieder ein Lebensmittelgeschäft, nachdem der Tante-Emma-Laden in dem 1000-Einwohner-Ort im Kreis Rotenburg vor gut einem Jahr schließen musste. Aber es ist auch ganz anders, und das ist beispiellos: Der Dorfladen ist jetzt in Bauernhand. Die Landwirte Niklas Winkelmann (33) und Lars Bremer (30) haben ihn gekauft, zu einem kleinen Supermarkt ausgebaut und verwirklichen seit ein paar Tagen dort ihren Traum.

Dorfladen verzichtet auf Zuschüsse

Die beiden, die sich in ihrem Hauptberuf um Schweine, Hähnchen, Rinder und Milchvieh kümmern, wollen Berufskollegen aus der Region eine Möglichkeit bieten, für ihre Erzeugnisse einen fairen Preis zu erhalten. Das soll sich auch für die Unternehmer irgendwann wirtschaftlich lohnen. „Wir können nicht nur auf romantisch machen“, stellte Winkelmann am Eröffnungstag im Laden klar. „Es muss auch funktionieren.“ Auf öffentliche Zuschüsse verzichten die beiden.

Sie verzichten auch auf Discountware, obwohl diese Kunden ins Geschäft locken könnte. „Wir wollen nicht billig, billig“, sagt Winkelmann. Von allen Seiten bekämen er und Bremer zu hören, dass das nicht funktionieren könne. Doch bevor sie Discountprodukte in die Regale stellten, würden sie ihren kleinen Supermarkt lieber dichtmachen. „Wir bleiben uns treu“, sagt der junge Landwirt. „Wir wollen ein bisschen rebellisch sein.“

„Die sind richtig reif“: Landwirt Jürgen Renken liefert dem Dorfladen Kartoffeln. Quelle: Gabriele Schulte

Corona hat Hofläden einen Boom beschert, mehr Menschen als zuvor schätzen Nähe, Angebote und Überschaubarkeit. Das Sortiment der Direktvermarkter ab Hof indes ist begrenzt. Für größere Einkäufe müssen Kunden einen Supermarkt aufsuchen. Das brachte die Schulfreunde Bremer und Winkelmann, deren Höfe im rund zehn Kilometer von Jeddingen entfernten Kükenmoor (Kreis Verden) beziehungsweise in Leitzingen (Heidekreis) liegen, auf die Idee mit dem Dorfladen.

Dort wollen sie Produkte ihrer Kollegen aus der Gegend gesammelt anbieten und, solange solche Ware regional nicht zu haben ist, um Fertiges aus der Industrie ergänzen. „Sobald wir einen regionalen Hersteller finden, fliegt das Industrieprodukt raus“, verspricht Winkelmann, bückt sich und nimmt einen kleinen Tetrapak aus einem Regal. Kaffeesahne zum Beispiel lasse sich auf einem Hof schwer erzeugen. Er hoffe dennoch, demnächst einen Bauern mit kleiner Produktionsstätte auch dafür zu finden, sagt der Ladenbetreiber.

Name erinnert an Vorbesitzer

Auf das Geschäft sind er und sein Schulfreund durch Zufall gestoßen. Bremer fuhr auf dem Weg vom Familienbetrieb, den er mit Vater und Bruder bewirtschaftet, zu einem seiner Ställe oft in Jeddingen an einem „Zu verkaufen“-Schild an der Landesstraße vorbei. Das Haus, das seit den 1960er-Jahren einen Gemischtwarenladen beherbergt hatte, stand nach dem überraschenden Tod von Betreiber Heiner Marquart seit Sommer 2020 leer. Bremer und Winkelmann hatten einen Ort für die Umsetzung des Traums vom gerechten Handel gefunden.

Grundschülerinnen und -schüler aus Jeddingen haben ein selbst gemaltes Dankesbild als Gastgeschenk mitgebracht. Quelle: Gabriele Schulte

Die Freunde kauften den Erben das Gebäudeensemble ab, zu dem noch Wohnraum gehört. Ihren neuen Laden mit 130 Quadratmeter Verkaufsfläche machten sie zu einem hellen Treffpunkt, mit einem Tresen für frische Backwaren und Fleisch und einer geräumigen Kaffeeecke. In Erinnerung an den Vorbesitzer nannten sie den Laden „Heiner’s“. Den Umbau dokumentierten sie mit Fotos in digitalen Kanälen, sie sprachen im Dorf viele an, die Vorfreude wuchs.

Obst, Gemüse, Milch und andere Ware von bisher fünfzehn lokalen Direktvermarktern machen zurzeit kaum zehn Prozent des Angebots aus; der Anteil soll aber auf möglichst die Hälfte gesteigert werden. Die Lieferanten, etwa für Marmelade, haben zum Teil mehr Vorlauf benötigt. Alles soll langsam wachsen, auch mit Lotto und Post wollten sich die neuen Betreiber nicht gleich zu Anfang belasten. Lieber halten sie den Laden an sieben Tagen die Woche für einige Stunden geöffnet.

Benannt nach dem Vorbesitzer: „Heiner’s“ Dorfladen in Jeddingen. Quelle: Gabriele Schulte

Zu den Bauern, die ihre Produkte nach Jeddingen bringen, gehört Jürgen Renken vom Königshof in Neuenkirchen. Der 64-Jährige liefert Kartoffeln, auf die er sichtlich stolz ist. „Die sind richtig reif“, sagt er und hält einen Beutel hoch – auf einem Anhänger ist die Telefonnummer des Hofs zu lesen, Käufer können sich mit Lob oder Tadel direkt an ihn wenden. Die Qualität sei hoch, versichert Renken, denn er dünge wenig und verwende weder Insektengift noch Herbizide. Biobauer sei er offiziell trotzdem nicht, wohl aber „Bauer mit Leidenschaft“. Wo es um Klasse statt Masse gehe, müssten die Preise höher sein, als Aldi und Co. sie den Landwirten bieten.

Bauern sind nah an den Kunden

Davon sind auch Cord und Nicole Grünhagen überzeugt. Sie haben direkt neben Renkens Kartoffeln eine Etage in einem der Holzregale mit Eiern und Nudeln von ihrem nur gut vier Kilometer entfernten Hof bestückt. Die Hühner laufen dort von Mobilställen aus auf wechselnden Wiesen. „Es werden zu viele Lebensmittel quer durchs Land gefahren“, meint die 42-Jährige, die einen Großteil ihrer Freilandeier aus Ottingen direkt vermarktet und dabei, wie sie erzählt, auf ständig wachsende Nachfrage stößt. „Hier sind wir nah an den Kunden.“

Dorfläden sind oft als Verein organisiert Unter Dorfladen lassen sich verschiedene Formen der ländlichen Nahversorgung zusammenfassen. Gab es früher vor allem privat geführte Tante-Emma-Läden, werden Lebensmittelgeschäfte in kleinen Dörfern heute zum Teil von Einwohnern in Form von Genossenschaften oder in Vereinsform gegründet. Häufig unterstützen Ehrenamtliche dort die Festangestellten. Die Landwirte in Jeddingen wollen ohne öffentliche Förderung auskommen. Andernorts hat Niedersachsen in der laufenden EU-Förderperiode seit 2015 die Neugründung von insgesamt 22 Dorfläden gefördert (nach der ZILE-Richtlinie und aus dem LEADER-Programm). Daneben sind weitere fünf bei der Erweiterung oder Modernisierung unterstützt worden. Zusätzlich wurde die Neugründung von zwölf Hofläden gefördert, die zwar ein geringeres Sortiment anbieten, aber ebenfalls mit regionalen Produkten zur Grundversorgung beitragen. Niedersachsen will mit der Förderung Impulse für attraktive ländliche Räume setzen. „Dorfläden zeigen, wie innovativ und lebendig das Landleben sein kann,“ sagt Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Sie seien Treffpunkte und förderten den Zusammenhalt. „Darüber hinaus unterstützen die Dorfladenbesucher die regionale Produktion, insbesondere die der Landwirtschaft.“ Das Thünen-Institut hat kürzlich eine Broschüre zur „Dynamik der Nahversorgung in ländlichen Räumen“ veröffentlicht. Ein Fazit der Braunschweiger Forscher lautet: „Eine intakte Dorfgemeinschaft ist ein wichtiger Faktor für das Funktionieren eines Dorfladens.“ Bedeutsam sei auch eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und lokalen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Unternehmen. gs

Winkelmann und Bremer wollen mit ihrem Laden auch für sich selbst ein zusätzliches Einkommen schaffen. „Wir können die ersten drei Jahre allerdings nicht wirtschaftlich sein“, meint Winkelmann. Der Landwirt erzählt vom Umbruch, den sein Familienbetrieb bei Soltau hinter sich hat. 560 Zuchtsauen hatte er noch Anfang vergangenen Jahres. Im Sommer 2020 brachen die Preise ein, nachdem durch Corona bedingt Schlachthöfe schlossen und gleichzeitig die Afrikanische Schweinepest Exporte behinderte.

„Wir hatten einen finanziellen Verlust von 1200 Euro am Tag“, erinnert sich der 33-Jährige, der den Hof 2017 von seinem Vater übernommen hat. Mit Beratern von der Landwirtschaftskammer suchte er neue Konzepte. Was die Schweine betrifft, sah der Hofnachfolger eine Zukunft nur noch in der Ferkelaufzucht. Zusätzliches Standbein des Familienbetriebs ist seit längerem „Urlaub auf dem Bauernhof“, eine weiteres soll der Dorfladen werden.

„Es werden zu viele Lebensmittel quer durchs Land gefahren“: Nicole und Cord Grünhagen liefern dem Dorfladen in Jeddingen Eier und Nudeln. Quelle: Gabriele Schulte

Die Nacht vor der Eröffnung haben die neuen Ladenbetreiber in Jeddingen durchgearbeitet, wie sie erzählen. Kaum waren die letzten Schilder an den Waren, stand die Kundschaft vor der Tür – viele der Frauen und Männer mit Blumenstrauß, Sektflasche oder einem anderen Mitbringsel in der Hand. „Die Klönecke finde ich toll“, sagt Kerstin Zielke (33), die mit ihrer Mutter und ihren ein und drei Jahre alten Söhnen gekommen ist. Sie sei schon früher gern im Dorf einkaufen gegangen, erzählt die Erzieherin. „Jetzt kann ich hier mit dem Kinderwagen einkaufen.“ Im Korb hat sie Getränke und Hygieneartikel, Backwaren und Fleischsalat. Nichts davon sei überteuert gewesen.

Adolf Kruse (91) aus Jeddingen mit Einkaufszettel von seiner Frau Quelle: Gabriele Schulte

Adolf Kruse (91) ist mit einem Einkaufszettel seiner Frau unterwegs. Unter anderem Butter, Zucker und saure Sahne hat sie aufgeschrieben. Auch der Rentner freut sich darauf, dass es im Ort wieder einen Dorfladen gibt, in dem auch der Tratsch nicht zu kurz kommen werde. „Hier wird man gewahr, was man sonst nicht mitgekriegt hat“, meint der Jeddinger.

Die neuen Ladenbetreiber treffen auf ein Dorf, in dem ihr Plan aufgehen kann. Zwar ist Jeddingen formal ein Ortsteil von Visselhövede, und zum Hauptort mit seinen Discountmärkten sind es nur fünf Kilometer. Doch hat sich das kleine Dorf viel Eigenständigkeit erhalten. Sogar eine Grundschule gibt es noch. Ein Thema im Sachunterricht wird dort der Dorfladen sein. Zur Eröffnung haben Kinder den Neuen ein selbst gemaltes Dankesbild gebracht. „Toll, dass ihr da seid!“, steht in bunten Lettern darauf.

Stellenangebote in der Dorfmappe

Es gibt, wie es aussieht, zudem eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Als der Ortsrat nach dem Aus des Edeka-Ladens nach Möglichkeiten einer Fortführung suchte, haben sich 60 Prozent der Einwohner an einer mehrseitigen Umfrage beteiligt. „Die Zettel haben wir persönlich verteilt“, sagt Bürgermeister Henning Vollmer. Von der Wunschliste, die sich aus den Antworten ergab, hätten Winkelmann und Bremer schon einen guten Teil umgesetzt – nicht zuletzt die gemütliche Sitzecke zum Klönen, die viele als wichtig erwähnten.

Auch Personal für den Dorfladen zu finden, war gar nicht schwer. Bei wichtigen Angelegenheiten tragen die Jeddinger traditionell eine Dorfmappe von Haus zu Haus. Eine Woche lang hat die Mappe mit den Stellenangeboten die Runde gemacht; gesucht wurden Voll- und Teilzeitkräfte. „Innerhalb einer Woche hatten wir zwölf Bewerbungen“, erzählt Winkelmann. Zwei der Verkäuferinnen sind für die Kunden alte Bekannte, sie waren schon im Geschäft des Vorgängers tätig. Die Wege sind kurz in Jeddingen, auch für die Mitarbeiterinnen in „Heiner’s Laden“. Keine der acht Frauen hat es zur Arbeit weiter als drei Kilometer.

