Bayern macht es seit Jahren vor, nun zieht Niedersachsen nach: Um regionale Bioprodukte künftig besser vermarkten zu können, sollen derartige Erzeugnisse aus bestimmten niedersächsischen Landkreisen künftig ein eigenes Label tragen, das sie als Produkte einer „Öko-Modellregion“ ausweist. Zum Start werden einzelne Projekte aus den Landkreisen Holzminden, Uelzen und Goslar gefördert: Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium unterstützt die drei Projektregionen mit Zuschüssen von jeweils bis zu 60 000 Euro im Jahr. Weitere Öko-Modellregionen sollen alle paar Jahre folgen. „Die Öko-Modellregionen sind ein wichtiger Meilenstein in unserem Aktionsplan für mehr Ökolandbau“, sagte Ministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) bei der Vorstellung des neuen Labels und seiner Ziele am Montag im Landwirtschaftsministerium.

Jury hat Regionen ausgewählt

Eine Fachjury hatte Ende Dezember vergangenen Jahres über die Vergabe der Förderungen entschieden. Die Regionen Holzminden und Uelzen warben mit Entwicklungspotenzialen bei der Produktion von Biorindfleisch beziehungsweise bei der Vermarktung regionaler Bioprodukte für sich. Goslar bekam den Zuschlag aufgrund seiner zentralen Lage – zwischen Hannover, Göttingen und Braunschweig ließen sich die Produkte gut transportieren und vermarkten, hieß es zur Begründung der Juryentscheidung bei der offiziellen Präsentation des neues Labels. Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast sieht die drei ausgewählten Regionen als Pioniere. „Es geht um die Produktion, aber auch um die Verarbeitung und Vermarktung der Produkte“, sagte sie. Auf lange Sicht sollen durch die in den kommenden Jahren noch folgenden Öko-Modellregionen Netzwerke geschaffen werden, die eine flächendeckende Versorgung mit lokalen Bioprodukten möglich machen.

Kunden achten noch zu wenig auf Biokriterien

„Kunden haben ein sehr romantisches Bild von regionalen Produkten“, sagte Verbraucherforscherin Katrin Zander vom Thünen-Institut in Braunschweig bei der Präsentation im Landwirtschaftsministerium. Viele dächten, was aus regionaler Erzeugung stamme, sei an sich schon wertvoll – und würden somit lieber schlicht beim Laden um die Ecke als gezielt nach ökologischen Kriterien kaufen. Doch das sei ein Problem. Denn die regionalen Erzeuger riskierten dann letztlich seltener einen oft aufwendigeren Bioanbau – die Profiteure seien am Ende ausländische Unternehmen, die etwa Getreide oder Äpfel nach Deutschland exportieren.

Nur 5,4 Prozent der Höfe in Deutschland betreiben derzeit nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ökologische Landwirtschaft. Bis zum Jahr 2025 soll dieser Anteil auf 10 Prozent erhöht werden, so fordert es die Landesregierung. Das soll auch mithilfe der neuen Öko-Modellregionen geschehen. „Vertrauen und Glaubwürdigkeit müssen geschaffen werden“, betonte Zander, die dem neuen Projekt Erfolgschancen zuerkennt. „Die Kommunikation zwischen Erzeuger und Kunde kann dadurch vereinfacht werden“, sagte die Expertin.

Lob von Politikern

Auch Karin Logemann, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, sieht das neue Label als eine positive Entwicklung an. „Bio und regional dürfen nicht auseinander gedacht werden“, sagte sie der HAZ. Vielmehr müssten regionale Erzeuger im wachsenden Biosegment mitgezogen werden. „Das Signal ist wichtig für den Landwirtschaftsstandort Niedersachsen.“ CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer spricht im Hinblick auf die Öko-Modellregionen von einem Schwerpunktthema: „Es ist richtig, hierfür eigenes Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Entwicklung hin zu mehr Regionalität ist wünschenswert.“

Niedersachsen ist erst das vierte Bundesland, das die Öko-Modellregionen einführt. Vorreiter dafür war Bayern im Jahr 2013, auch Hessen und Baden-Württemberg haben bereits solche Regionen definiert. Heute sind rund ein Drittel der bayerischen Kommunen schon Öko-Modellregionen. Dort allerdings sind die jeweiligen Kommunen auch selber Träger. In Niedersachsen wird die Förderung auf Landesebene geregelt.

