Wohin steuert die Landwirtschaft in Deutschland? Und was ist nötig, um sie umweltverträglicher und gleichzeitig auskömmlich zu gestalten? Viele HAZ-Leser haben dazu eine Meinung, sie regieren unter anderem auf das Interview mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SDP), in dem sie einen kompletten Systemwechsel in der Landwirtschaft gefordert hat.

Lesen Sie hier die Meinung von HAZ-Lesern:

Leser Christian Schröder: An den Fakten vorbei

Wandelt Svenja Schulze auf Donald Trumps Spuren? Es ist schon beachtlich, wie sich Frau Schulze im Interview an den Fakten vorbeihangelt und im Anti-Bauern-Framing operiert.

Drei Punkte seien erwähnt. Erstens: Es gibt seit vielen Jahren eine Düngeverordnung, die genau regelt, wann und wie viel Düngemittel, wozu auch Gülle gehört, ausgebracht werden darf. Daran halten sich die Landwirte. Trotzdem wird behauptet, die Landwirte würden mit Gülle in großem Umfang Nitrat in den Boden einbringen und ihn dadurch nachhaltig schädigen. Diese inzwischen als Nitratlüge enttarnte Behauptung beruht auf einem letztlich manipulierten Messnetz. Deutschland hat als einziges Land in der EU ein extrem dünnes, nicht repräsentatives Messstellennetz für die Nitratbelastung im Grundwasser erstellt, das ausschließlich belastete (!) Messstellen enthält. Diese Praxis ist im Urteil des Europäischen Gerichtshofs deutlich gerügt worden. Die Vorgaben der Nitratrichtlinie der EU verlangen ein repräsentatives Messnetz, das den landwirtschaftlichen Einfluss anzeigt. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man schlechter dasteht als alle anderen Länder.

Zweitens: Die EU-Agrarförderung von rund 6 Milliarden Euro geht zu mehr als der Hälfte nicht an die Landwirte. Etwa 22 Prozent gehen an nicht landwirtschaftliche Betriebe, wie unter anderem viele Naturschutzorganisationen, aber auch das Land Niedersachsen und Ähnliche. Unter den 15 größten Empfängern ist kein einziger landwirtschaftlicher Betrieb! Die gesamte Direktzahlung der EU muss von den Landwirten versteuert werden, zu etwa 30 Prozent. Auch das gehört zur Wahrheit, statt nur mit der großen Zahl um sich zu werfen.

Drittens: Im September 2020 teilte das Bundesumweltministerium auf eine parlamentarische Anfrage hin mit, dass es keinerlei Erkenntnisse habe, ob und wie hoch der Anteil der Landwirtschaft am behaupteten Insektensterben ist. Seit mehr als einem Jahr verzögert das Umweltministerium ein Insektenmonitoringprogramm. ... So nicht, Frau Schulze! Christian Schröder, Isernhagen

Leserin Kristine Kindler: Undifferenzierte Aussagen

„Wir müssen weg von Masse und billig“: Dieser Satz ist das Einzige, das im Interview von Frau Schulze der Realität entspricht. Der Rest ist plattes Wahlkampfgeschwafel, das sich aus simplen Verkürzungen beziehungsweise Unwahrheiten ergibt, sodass die Landwirtschaft als einziger „Schuldiger“ dargestellt wird.

Der zitierte Unsinn zum Sojaanbau suggeriert ja immer, dass Soja unmittelbar als Viehfutter dient und nur dafür angebaut wird. Weiß Frau Schulze es etwa nicht besser, was im Hinblick auf ihre Position wahrlich traurig wäre? Oder, was viel schlimmer wäre, will sie die Verbraucher für dumm verkaufen? Von der Sojabohne wird in erster Linie das Öl genutzt, als Viehfutter wird quasi der Abfall weiterverarbeitet und genutzt. Biodiesel aus Sojaöl liefert etwa 193 Prozent der in seiner Produktion eingesetzten Energie und reduziert Treibhausgasemissionen gegenüber Treibstoffen aus Erdöl um 41 Prozent.

Mit ihren sehr undifferenzierten Aussagen verschweigt Frau Schulze, dass man in der Landwirtschaft seit Jahren engagiert versucht, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden. Zum Thema Insektensterben und Bienen könnte die Umweltministerin auch mal darüber informieren, dass das Betonieren und Zupflastern der Gärten und Vorgärten dem Insektenschutz keineswegs zuträglich ist! Kristine Kindler, Barsinghausen

Leser Dr. med. Hans-Jürgen Schramm: Schulze nennt die Fakten beim Namen

Es ist pathognomonisch für die Situation der Landwirtschaft in Deutschland, dass eine Umweltministerin sich genötigt sieht, Fraktur zu reden. Jede ihrer Antworten hätten Vertreter vom Bund, Nabu, Greenpeace und manch anderer haargenau so gegeben. Frau Schulze nennt die Kernpunkte beim Namen: die Überproduktion von Fleisch auf Kosten der Regenwälder und unseres Grundwassers, die anhaltende Fehlleitung der Fördergelder an Großbetriebe statt an die Bauern, die Unfähigkeit der Bundeslandwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, sich mehr Gehör in Brüssel zu verschaffen, sowie das Aktionsprogramm Insektenschutz gesetzlich zu verankern und den Pflanzenschutzmitteleinsatz erfolgreich zu beenden.

Auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hatte sich vor Kurzem in ähnlicher Form wie Frau Schulze zum Massenprinzip angesichts des coronabedingten Schweinestaus in den Stallungen der Landwirte geäußert und dabei die bemerkenswerte Frage gestellt: „Ist es wirklich die Aufgabe der hiesigen Landwirtschaft, die ganze Welt zu ernähren ?“ Solche Fragen stellen zu müssen, ist letztlich die Folge der Zerschlagung der bäuerlichen Landwirtschaft vor etwa einem halben Jahrhundert im Rahmen der Globalisierung, womit die Flucht der Bauern in die Massenproduktion begonnen hatte. Dieser Weg musste eines Tages in einer Sackgasse enden. Dr. med. Hans-Jürgen Schramm, Neustadt

Lesen Sie auch: „Es muss erst mal Schluss sein mit billig, billig, billig“ – Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast im Interview

Leser Rainer Günther: Auf Marktwirtschaft besinnen

Es ist schon erstaunlich, dass niemand mehr hinterfragt, wieso es eigentlich zu der Misere in der Landwirtschaft gekommen ist. „Schuldig“ ist für mich die EU-Agrarwirtschaft. Die EU hat seit ihrem Beginn eine gigantische Planwirtschaft und Bürokratie aufgezogen mit einer Subventions- und Anreizpolitik, die einem sozialistischen System in nichts nachstehen. Die Bauern haben jahrzehntelang von den Subventionen profitiert und vollkommen vergessen, dass es wohl noch so etwas wie Angebot und Nachfrage gibt.

So produzieren sie auf Teufel komm raus und schaffen ein Überangebot an Fleisch und Tierprodukten, das leider zu niedrigen Preisen und schlechterer Qualität führt und vom auf „Geiz ist geil“ getrimmten Verbraucher genutzt wird. Der Handel wird in einem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb zu Unrecht der „unfairen“ Preise beschuldigt. Jetzt versuchen die Bauern mit strafrechtlich unzulässigen Mitteln der Nötigung, die „ungerechten“ Preise für ihr Überangebot zu ändern. Politiker sanktionieren diese Gewalt.

Die Landwirtschaftsministerin will eine „Tierwohlabgabe“, die jedoch ein weiteres Planwirtschaftsinstrument wäre. Wie wäre es, sich mal wieder mit marktwirtschaftlichen Prinzipien zu beschäftigen? Mit einem reduzierten und qualitativ verbesserten Angebot würde sich auch die Preissituation verbessern. Der deutsche Verbraucher aber muss erst wieder lernen, sein Essen zu schätzen. Die übergewichtige Bevölkerung hätte auch etwas davon. Frau Otte-Kinast weint um die Bauern. Ich weine um die gequälten Tiere in den Ställen und die von ihr zugelassenen Tiertransporte. Ich hoffe auf eine Rückbesinnung zur Marktwirtschaft und eine „humane“ Behandlung der Tiere, auch in der Landwirtschaft, aber der Zug scheint abgefahren zu sein. Zu viele Bürokraten bestimmen das Geschehen. Rainer Günther, Hannover

