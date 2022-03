Ausreichend Schnee in den Höhenlagen und sonniges Wetter locken zum Ende des Winters viele Besucher in den Harz. Vor allem Langlauf ist im Trend. Doch die Sportbegeisterung leidet unter Verkehrschaos und Konflikten mit Spaziergängen. Der Nationalpark fordert Lösungen für den „Harzinfarkt“.

Trendsport Skilanglauf: Auch der Harz lockt zahlreiche Aktive an, so wie hier am Sonnenberg. Quelle: Christian Bohnenkamp