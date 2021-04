Hannover

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann wird am heutigen Montag eine schlechte Nachricht an seinen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet überbringen müssen: Eine große Mehrheit der niedersächsischen Kreisvorsitzenden bevorzugt ganz klar den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Das berichten übereinstimmend mehrere Teilnehmer der abendlichen Runde, die Althusmann am Sonntag einberufen hatte und über deren Verlauf strenges Stillschweigen vereinbart wurde.

CDU Niedersachsen: Nur ein Meinungsaustausch

Als „Meinungsaustausch“ hat Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann die Runde bezeichnet. Seine Sprecherin Angie Baldauf musste noch am Sonntagabend Meldungen dementieren, das es eine Mitgliederbefragung zur offenen Frage der Kanzlerkandidatur gegeben habe.

Das Meinungsbild, das Althusmann in der mehr als zweieinhalbstündigen Unterredung bekam, war offenbar eindeutig – pro Söder. Laschet-Befürworter bezeichneten den Abend als „nur noch deprimierend“, Söder-Befürworter sprachen von einem Ventil, das der Landesvorsitzende für das leise Grollen der Basis geöffnet habe. „So ziemlich jede Wortmeldung begann mit ’herzlichen Dank für diese Schalte’.“ Jeder dürfe an diesem Abend seine Meinung sagen, so soll Althusmann die Unterredung eröffnet haben.

Althusmann selbst hatte sich mehrfach öffentlich für Laschet ausgesprochen. Doch sogar Kreisvorsitzende, die sich in der Schalte als Laschet-Freund vorstellten, hätten einräumen müssen, dass sie in ihrem Kreisverband mit dieser Positionierung ziemlich allein stünden. Irgendwann habe Althusmann dem Vernehmen nach gesagt, dass auch er als Landesvorsitzender CDU-Mitglied und Basis sei. Denn einige Kreisvorsitzende beklagten offenbar, dass die CDU-Führungsgremien bei der Frage der Kür des Kanzlerkandidaten über ihre Köpfe entschieden hätten.

Der entstandene Graben ist tief

Nach mehr als zweieinhalb Stunden war die Schalte vorüber – und die Frage der Kanzlerkandidatur nach wie vor offen. Althusmann sicherte zu, das Stimmungsbild ins Adenauerhaus nach Berlin zu bringen. „Sollte er da allerdings von einer leichten Tendenz für Söder sprechen, wäre dies stark untertrieben“, hieß es aus der Runde. Denn die Sache sei eindeutig pro Söder. Nun dürfe Söder allerdings keinen Rückzieher machen, hieß es bei seinen niedersächsischen Freunden, während die Freunde Laschets sich über das Verhalten des Franken empörten. So oder so – auch wenn die CDU-Oberen versicherten, man habe immerhin zwei gute Kandidaten, ist der entstandene Graben tief.

Von Michael B. Berger