Nach der Kür Armin Laschets zum Kanzlerkandidaten der CDU/CSU war der Frust unter etlichen CDU-Kreisvorsitzenden groß, die sich eher für Markus Söder ausgesprochen hatten. Das erfuhr Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann, der noch vor der Kanzlerkandidatenkür die örtlichen Chefinnen und Chefs am Sonntagabend zur Digitalkonferenz eingeladen hatte. Deshalb lud Althusmann die „Basis“ am Mittwochabend noch einmal zur Digitalkonferenz und präsentierte einen „Überraschungsgast“ – Armin Laschet. Das Echo war, wie mehrere Kreisvorsitzende der HAZ bestätigten, überwiegend sehr positiv.

Persönlichen Anruf angekündigt

So lobte etwa nicht nur der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler die offene Atmosphäre des Abends und den stimmigen Auftritt Laschets. „Das war wirklich gut“, meinte Güntzler, der vor dem unionsinternen Kandidatenduell eher für Söder geworben hatte. Auch andere Kreisvorsitzende, die vorher für den Franken votiert hatten, gaben sich konziliant, nachdem Althusmann den Kanzlerkandidaten aus Aaachen als „Joker“ in die Digitalkonferenz geladen hatte. Laschet versicherte nach Teilnehmerangaben, dass er ein breites Team aufstellen werde, in dem etwa Friedrich Merz eine herausgehobene Rolle spielen werde. Und einer besorgten Kreisvorsitzenden, die von angekündigten Austritten nach der Laschet-Nominierung sprach, sicherte dieser zu, ein paar der frustrierten Parteimitglieder persönlich anrufen zu wollen.

Nur ganz wenige Mitglieder der abendlichen Runde sprachen von einer „Alibiveranstaltung“. „Auch unser Landesvorsitzender Althusmann hat gut sein eigenes Stimmverhalten erklärt“, meinte ein Kreisvorsitzender, der gewöhnlich nicht zur Fangemeinde Althusmanns gehört.

