Hannover

Niedersachsens Landesregierung stellt Städten und Gemeinden Hilfe in Aussicht, um gegen Leerstände in Innenstadtlagen anzugehen. Auf einem Gipfel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) kündigte die Ministerin für regionale Angelegenheiten, Birgit Honé, ein Sofortprogramm an. Dieses soll vorbehaltlich der Zustimmung der EU-Kommission etwa 100 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Corona-Soforthilfe umfassen. Die Pandemie wirke, was die Entwicklung der Innenstädte in Konkurrenz zu Internetangeboten angehe, „wie ein Brandbeschleuniger“, sagte Ministerin Honé.

Warum keine Sonntags-Öffnungen?

An dem digitalen Gipfel haben an die 180 Kommunalvertreter teilgenommen. NSGB-Präsident Marco Trips appellierte, dass die Hilfe bald kommen müsse. Der Gemeindebund hält mindestens 50 Millionen Euro für notwendig. Ähnliche Forderungen hatte vor Kurzem der Städtetag erhoben, der die größeren Kommunen vertritt. Trips sagte, nötig sei in der akuten Lage aber auch eine Corona-Teststrategie des Landes, um Wiedereröffnungen des Handels zu ermöglichen. Angesichts der Tatsache, dass der Onlinehandel keinen Ladenschluss kenne, sei auch eine neue Diskussion um die Sonntagsöffnung geboten: „Der Kirchgang ist heute nicht mehr üblich.“

Bürgermeister aus einzelnen Städten berichteten, wie sie die Innenstädte wiederbeleben wollten. „Was jetzt dringend fehlt, ist eine Perspektive, wann es wieder losgeht“, sagte etwa Markus Honnigfort aus Haren an der Ems. Christian Pundt aus Hatten im Landkreis Oldenburg beklagte, dass die Betriebe an den unterschiedlichen Auslegungen der Corona-Verordnungen litten.

Von Michael B. Berger