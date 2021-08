Uelsen

Der Durchbruch kommt in der Pandemie: Ohne „Lehrerschmidt“ wären vermutlich viele Eltern und Großeltern nicht durchs Homeschooling gekommen, die Zahl seiner Youtube-Abonnenten hat in der Corona-Krise die Eine-Million-Grenze überschritten. Ob schriftliches Subtrahieren oder Multiplizieren, Prozentrechnung im Kopf oder Zinsrechnung, in seinen Videos erklärt er diese Vorgänge einfach, schnell und anschaulich. Lehrer Schmidt heißt eigentlich Kai Schmidt, ist 41 Jahre alt und leitet eine Oberschule in Uelsen (Grafschaft Bentheim).

Angefangen hat alles vor sieben Jahren, als er für seine 10. Klasse einige Erklärvideos erstellte („mit wackeliger Handykamera gefilmt“). Die Jugendlichen hätten damals kein gutes mathematisches Grundwissen gehabt: „Wenn der Unterbau fehlt, kann man als Lehrer nicht arbeiten.“

Zu viele Erklärvideos für den Schulserver

Seine Erklärvideos, die er auf dem Schulserver hochgeladen habe, seien sofort gut angekommen, erinnert sich Schmidt. Seine Schüler hätten sich immer mehr solcher Erklärungsschnipsel gewünscht, die sie sich zu Hause so lange angucken konnten, bis sie das Thema verstanden hatten. Da aber jeder Lehrer nur einen bestimmen Speicherplatz für seine Beiträge auf dem Schulserver hatte, stieß der schnell an seine Kapazitätsgrenzen.

Viele Videos dreht Kai Schmidt beim Spazierengehen mit seinem Hund. Quelle: privat

Da habe ein Schüler gesagt: „Herr Schmidt, mach doch Youtube.“ Ihm sei gar nicht bewusst gewesen, dass es auf diesem Portal unendlich viel Speicherplatz gebe – und das auch noch kostenlos, erzählt der Pädagoge im Videointerview. Um Öffentlichkeit und Reichweite sei es ihm nie gegangen, im Gegenteil. Anfangs habe er seine Filme deshalb auf einem nicht öffentlichen Kanal hochgeladen, er wollte auch nie selbst vor die Kamera und habe seine Klasse gebeten, die Videos keinesfalls weiter zu verteilen. Doch die Jugendlichen hielten sich nicht daran, schickten die Filme auch an Freunde von Nachbarschulen. Und so verbreitete sich das weiter. Als seine Videos auf einmal nicht nur von seinen 16 Schülern, sondern von 200 bis 300 Nutzern täglich angeklickt wurden, merkte der Lehrer, dass er längst nicht nur seiner eigenen Klasse Mathematiknachhilfe gab.

Beliebt für seine Erklärungen auf Augenhöhe

Bei Jugendlichen ist der Mathe-Influencer wegen seiner grundsympathischen, fröhlichen Art beliebt. Das ist kumpelhaftes Erklären auf Augenhöhe und kein oberlehrerhaftes Belehren. „Sie sind mein Retter“, schreibt eine Schülerin. „Allein schon, weil ich ihre Schrift lesen kann, sind sie besser als mein Mathelehrer“, notiert ein anderer. Wobei Schmidt gar nicht in Konkurrenz zu seinen Kollegen treten will. Das unterstreicht er ausdrücklich.

Im Mathematikunterricht an der Schule kommen viele Schüler nicht mit. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

In einem Film nennt er zehn Gründe, warum er vielleicht gar nicht besser erklären könne als der jeweilige Mathelehrer der Schüler. So könne er seine Videos in Ruhe zu Hause drehen und habe keine lärmende Klasse im Hintergrund. Und die Schüler seien bereit, zu lernen, wenn sie sich seine Videos anguckten, während sie in der Schule vielleicht gerade keine Lust hätten oder abgelenkt seien. So richtig überzeugt das seine Fans aber nicht. „Egal, wie viele Gründe Sie mir bringen, Sie können besser erklären als meine Lehrerin“, schreibt ein Junge. Und ein anderer meint: „Sie erklären das so gut, sogar mein Vater sagt, Sie sollen mein Lehrer werden.“

Auch Eltern schätzen seine Filme

Lernen funktioniere über die Beziehungsebene, sagt Schmidt. Bei Youtube könnten sich die Nutzer genau den Menschen aussuchen, der für sie am besten erkläre. Mehr als 1660 Videos hat Schmidt bislang erstellt, die Zahl seiner Abonnenten liegt bei 1,05 Millionen. Im Jahr 2019 waren es noch 300.000. Im Jahr 2020 wurde Schmidt für die Goldene Kamera und für die Goldene Henne nominiert. Die Stiftung Rechnen ernannte ihn zum „Mathe-Botschafter“. Seine Fans sind längst nicht mehr nur Schüler, sondern auch viele Grundschuleltern, die seine verständlichen Erklärungen schätzen.

Zu seinen beliebtesten Videos gehört sein Clip zum superschnellen Kopfrechnen, der mehr als 4,3 Millionen Aufrufe hat.

Auch seine „Zehn Tipps für eine gute Note in der nächsten Klassenarbeit“ sind viel geklickt.

Nachschlagen bei Youtube statt im Lehrbuch?

Erklärvideos im Netz hätten längst klassische gedruckte Nachschlagewerke abgelöst, ist Schmidt überzeugt, und das monatelange Online-Lernen in der Corona-Krise werde Schule nachhaltig verändern. Auch in den Sommerferien dreht er seine Filme, und nicht immer geht es nur um mathematische Probleme. Von Borkum aus hat er sich jüngst mit der Frage befasst, ob Schüler mit Lernlücken aus der Corona-Zeit verpflichtenden Förderunterricht von privaten Nachhilfeinstituten bekommen sollen. Er hat da so seine Bedenken.

