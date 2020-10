Mehrere Hundert Euro verdienen Haupt- und Realschullehrer in Niedersachsen weniger als ihre Kollegen an Gymnasien. Das sorgt für Unmut. Ein Lehrer aus Cuxhaven findet nun deutliche Worte – und hofft auf Besserung.

Ein Lehrer steht in einem Gymnasium an der Tafel. Wer in Niedersachsen als Lehrer an einer Hauptschule unterrichtet, verdient deutlich weniger als ein Kollege am Gymnasium – zu Unrecht, findet ein Hauptschullehrer aus Otterndorf im Landkreis Cuxhaven (Symbolbild). Quelle: Julian Stratenschulte