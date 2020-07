Hannover

Niedersachsens Pädagogen machen so viele Überstunden, dass man ein Jahr lang 1900 zusätzliche Lehrer bräuchte, um diese auszugleichen. Zu diesem Ergebnis kommt die FDP-Fraktion nach der Auswertung der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. „Das System Schule geht auf dem Zahnfleisch“, sagt FDP-Bildungsexperte Björn Försterling. „Für viele Lehrkräfte bedeutet dies, dass sie über ihre normale Unterrichtsverpflichtung hinaus Mehrarbeit leisten. Das war zwar bekannt, überrascht in dieser Größenordnung aber doch.“

Eine stichprobenartige Erhebung im vergangenen Schuljahr vor den Corona-Zwangsschulschließungen hatte ergeben, dass im Schnitt an jeder allgemeinbildenden Schule Überstunden gemacht werden, die das Pensum einer halben Vollzeitlehrerstelle ausmachen. An den Berufsbildenden Schulen sind es 3,6 Vollzeitlehrerstellen. Generell dürfen Lehrer vier Stunden mehr oder weniger in der Woche arbeiten als es ihr jeweiliger Vertrag vorsieht.

Angesichts des Lehrermangels, der auch im neuen Schuljahr drohe, sei nicht abzusehen, wie diese Überstunden jemals ausgeglichen werden sollen, sagt Försterling. „Hier trägt das Ministerium eine Hypothek zulasten der kommenden Schuljahre vor sich her, ohne ein Konzept zu haben, wie diese Mehrstunden jemals abgebaut werden sollen.“

Doppelbelastung durch geteilte Lerngruppen

GEW-Chefin Laura Pooth hatte schon 2019 die vielen unbezahlten Überstunden angeprangert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Laura Pooth, betont, dass die Pandemie auch Lehrer besonders ausgezehrt habe. Die Doppelbelastung, eine Lerngruppe in der Schule zu unterrichten, und die andere gleichzeitig im Homeschooling habe viele Pädagogen über Gebühr in Anspruch genommen.

Von Saskia Döhner