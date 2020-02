Immensen

Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig haben am Dienstagabend bei Immensen einen 44-jährigen Autofahrer vorübergehend festgenommen. Der offenbar stark alkoholisierte Mann hatte sich mit den Beamten auf der Autobahn 2 über eine Strecke von rund 35 Kilometern eine Verfolgungsfahrt geliefert. Er fuhr dabei in Schlangenlinien und lenkte seinen Toyota auf der Kreisstraße bei Immensen schließlich gegen den Streifenwagen. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Die Verfolgung begann gegen 22.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen. Autofahrer hatten zuvor die Polizei alarmiert und von dem Toyota berichtet, der in sehr unsicherer Fahrweise über die Autobahn kurvte. Nach Angaben der Polizei versuchten die Beamten, den Fahrer des Toyota zu stoppen. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt mit etwa 80 Kilometern pro Stunde fort und fuhr an der Abfahrt Lehrte-Ost von der Autobahn. Dort bog er nach rechts in Richtung Immensen ab.

Toyota stößt gegen Streifenwagen

Auf der Kreisstraße versuchten die Polizisten, den Toyota zu überholen. Doch der 44-Jährige am Steuer scherte plötzlich nach links aus, sein Auto touchierte den Streifenwagen. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Randstreifen zum Stehen, die Polizisten konnten den offensichtlich angetrunkenen Fahrer festnehmen. Zu einer Auseinandersetzung kam es dabei nicht. Ob der Toyotoafahrer seinen Wagen absichtlich gegen das Polizeiauto gesteuert hat oder lediglich die Kontrolle verloren hatte, ist unklar.

Bei der Kollision entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Ein Alkoholtest mit dem 44-jährigen Polen sei an Ort und Stelle nicht möglich gewesen, heißt es. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel