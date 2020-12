Waltringhausen

Schlimmes Verbrechen in Waltringhausen: Die Polizei ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in die Gemeinde gerufen worden, weil dort die Leiche einer Frau gefunden worden war. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, ging im Kommissariat der Hinweis auf einen möglichen Todesfall ein. Vor Ort bestätigte sich dies. Anscheinend war es in einem familiären Umfeld zu einem Tötungsdelikt gekommen. Spezialisten der zuständigen Fachkommissariate in Nienburg sowie die Tatortgruppe nahmen die Arbeit auf.

Eigene Ehefrau umgebracht

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 78-jährigen Waltringhausener handeln. Er soll Mittwochabend seine ebenfalls 78-jährige Ehefrau umgebracht haben. Wie Behördensprecher Nils-Holger Dreißig mitteilt, ereignete sich das Verbrechen in dem gemeinsamen Einfamilienhaus.

Gegenüber der Polizei soll der Senior die Tat eingeräumt haben. Wie die Frau umgebracht wurde, will Dreißig mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht sagen.

Der 78-Jährige wird um 14.30 Uhr dem Haftrichter in Stadthagen vorgeführt. Dieser entscheidet dann darüber, ob der Rentner in Untersuchungshaft muss.

Von Verena Gehring