Am 13. Dezember 1994 landet die damals 28-jährige Tunesierin Zakia M. in Hannover. Knapp zwei Wochen später ist die junge Frau tot – gefunden in einem Wasserloch bei Eickhorst im Kreis Gifhorn. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.