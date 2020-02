Leichen im Keller: Was sich hinter den Skelettfunden von Braunschweig verbirgt

Braunschweig

Michael Geschwinde öffnet behutsam den grauen Karton. Etwas Rundes kommt zum Vorschein, in Folie verpackt. Geschwinde klappt die Ecken der Folie zur Seite, und man sieht: einen Schädel. Gut erhalten. Erdreste in Augen- und Mundhöhle. Vorn im Kiefer fehlen Zähne, aber die, die noch da sind, sind intakt. „Das war ein junger Mann“, sagt Geschwinde, „20 Jahre alt, vielleicht 25.“

Schädel eines Soldaten aus dem Gefecht bei Ölper 1809. Quelle: Bert Strebe

Was hier liegt, ist der Kopf eines Soldaten. Vor 211 Jahren war der Mann ein Held. Im vergangenen Jahr wurden seine Überreste zusammen mit denen anderer Soldaten aus dem Staub einer Baugrube geborgen.

Knochen in Kartons

Braunschweig, Husarenstraße, Landesamt für Denkmalpflege. Der Raum K19/ K20 liegt im Untergeschoss. Er ist voll von grauen Kartons, und in den Nebenräumen stehen viele weitere Kisten. In jeder Box liegen Skelette oder Teile davon. Michael Geschwinde, 60 Jahre alt, ist Braunschweiger Bezirksarchäologe. „Ich bin hier der Mann mit den Leichen im Keller“, sagt er.

Michael Geschwinde, Braunschweiger Bezirksarchäologe. Quelle: Bert Strebe

Der Schädel des Soldaten im Raum K19/ K20 stammt aus einem Massengrab mit acht Skeletten, das Anfang 2019 auf dem Grundstück des Braunschweiger Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung an der Celler Straße entdeckt wurde. Neben dem in einer Villa residierenden Institut wird eine neue Bibliothek hochgezogen, dabei tauchten die Knochen auf.

Georg-Eckert-Institut in Braunschweig. Es residiert in der historischen Villa Bülow, die teilweise in einen Friedhof hineingebaut wurde. Rechts die Baustelle des Erweiterungsbaus, wo das Soldatenmassengrab entdeckt wurde Quelle: Bert Strebe

Michael Geschwinde und seine Kollegen hatten durchaus mit so was gerechnet. Denn bereits beim Bau der Villa 1839 müssen Knochen zutage gefördert worden sein: Das Haus samt Nebengelassen und Garten wurde teilweise in einen Friedhof hineingebaut. Er gehörte zum Heiligkreuzkloster, das gegenüber stand, von 1230 bis 1944. Und auf diesem Friedhof ruhten auch die sterblichen Überreste von Kämpfern, die in der deutschen Historie nicht ganz unbedeutend waren.

Krieg gegen Napoleon

Um die Ecke findet sich, von einem mit goldfarbenen Emblemen bestückten Metallzaun geschützt, die Friedrich-Wilhelm-Eiche. An diesem Baum soll Friedrich Wilhelm, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg und Oels (das liegt in Schlesien), in der Nacht zum 1. August 1809 mit seinen Mannen ein Lager aufgeschlagen haben. Friedrich Wilhelm, auch der „Schwarze Herzog“ genannt, widersetzte sich mit seinen Freischärlern der damaligen französischen Besatzung in Deutschland.

Friedrich-Wilhelm-Eiche in Braunschweig: Hier soll der „Schwarze Herzog“ vor dem Gefecht von Ölper 1809 übernachtet haben. Quelle: Bert Strebe

Er war zu jener Zeit einer von nicht allzu vielen. Preußen und Österreich kuschten vor Napoleon Bonaparte. Friedrich Wilhelm nicht. Und an diesem 1. August behaupteten sich der Herzog und seine „Schwarze Schar“ im Gefecht bei Ölper (einem Dorf, das ein paar Kilometer entfernt liegt) gegen eine Übermacht von Franzosen, 2000 Mann gegen 5000. Die schwarzgewandeten Freischärler wurde dafür mit Lobgesängen und später mit Denkmälern überhäuft. Allein in Braunschweig gibt es drei.

Hinterher kam das, was in den Geschichtsbüchern meist ausgelassen wird: Auf den Feldern bei Ölper lagen die Toten in der Sommersonne und mussten weggeräumt werden. Zuständig für die Beerdigung, erzählt Michael Geschwinde, waren die Bauern. Und es gab eine Regelung, nach der alle Toten westlich der Oker auf dem Friedhof des Heiligkreuzklosters zu bestatten seien. Also schafften die Bauern die Gefallenen dorthin.

Skelettfund mit den Überresten von Soldaten, die 1809 beim Gefecht bei Ölper umkamen, in einem Massengrab. Quelle: Landesamt für Denkmalpflege

540 Skelette

Die Skelette sind gut erhalten, trotz des Sandbodens – Sand entzieht Knochen den Kalk, sie zerfallen. Aber hier war wohl so viel Kalk in der Erde, dass der Sand keine Chance hatte: Geschwinde und sein Team haben 540 menschliche Überreste geborgen. Die Gräber lagen dicht an dicht und unter- und übereinander.

Die meisten Skelette gehörten zu normalen Menschen. Dass es sich aber bei den acht im Massengrab und drei weiteren um Soldaten handelte, konnte man aus diversen Umständen schließen: Die Haltung der Toten war teils wie verkrampft, vermutlich wegen bereits eingetretener Leichenstarre. Zudem: „Wir haben nicht einen einzigen Knopf gefunden“, sagt Geschwinde. Was bedeutet, dass die Bauern sich offenbar die Kleider und Stiefel der Leichen angeeignet haben.

Und die Toten wurden auch relativ lieblos eingegraben: „Das war so ein Mittelding zwischen Bestattung und Entsorgung.“ So geht man mit Fremden, nicht mit Angehörigen um. Mit Helden eigentlich auch nicht – aber es waren ja tote Helden, denen nützte die Verehrung nichts mehr.

Schädel eingeschlagen

Ein Skelett fanden die Archäologen, dem war erkennbar frontal der Schädel eingeschlagen worden. Ein anderes zeigte Schrapnellspuren im unteren Knochenbereich, außerdem hatte der Mann offenbar einen Säbelhieb über den Augen abbekommen. Und dann muss ihm, weil er mutmaßlich trotzdem immer noch lebte, jemand einen tödlichen Stoß mit dem Bajonett verpasst haben: An den Rippen fanden sich Spuren einer abgerutschten Klinge. Dazu, dass man einen anderen Menschen so behandelt, fällt Michael Geschwinde das Wort „Blutrausch“ ein.

Anfangs gab es Zweifel, um welche Soldaten es sich handelte. Wirklich von 1809? Angehörige der Franzosen oder Kämpfer des „Schwarzen Herzogs“? Aber aus all den inzwischen zusammengetragenen Details und den archäologischen und anthropologischen Analysen und aus der Tatsache, dass die Franzosen ihre Gefallenen vorwiegend anderswo bestattet hatten, schließt der Bezirksarchäologe heute, dass seine Knochenmänner zu den Rebellen gehörten. Zumindest sei das „sehr wahrscheinlich“.

Einen Umstand findet Geschwinde ein bisschen eigentümlich: dass damals, als die Eckert-Institutsvilla gebaut wurde – nur 30 Jahre nach dem Gefecht bei Ölper –, offenbar weder der Bauherr, der Justizkammerpräsident Heinrich von Bülow, noch sein Architekt, der hochangesehene örtliche Hofbaumeister Carl Theodor Ottmer, Skrupel hatten, in den Heiligkreuzfriedhof hineinzubauen. „Da müssen Gräber zerstört worden sein.“

Sarg im Dom

Geschwinde erhofft sich jetzt Unterstützung für das eine oder andere Forschungsprojekt: Lässt sich mehr über die Toten herausfinden? Wie haben sie gelebt? Was genau ist ihnen zugestoßen?

Obelisk am Löwenwall in Braunschweig zur Heldenverehrung von Herzog Friedrich Wilhelm. Quelle: Bert Strebe

Über ihren Anführer weiß man das schon alles: Herzog Friedrich Wilhelm, verehrt als „Bürgerfürst“ und Inkarnation der deutschen Seele, fiel am 16. Juni 1815 bei der Schlacht bei Quatre-Bras in Belgien. Er wurde gemalt und in Stein gehauen und bedichtet, unter anderem von Hoffmann von Fallersleben und Lord Byron. 1932 brachte die Ufa den Historienschinken „Der Schwarze Husar“ raus. Sein Sarg steht in der Krypta des Braunschweiger Doms.

„Dem Feinde mit seinem Blute wehrend“: Obelisk für Friedrich Wilhelm am Löwenwall in Braunschweig. Quelle: Bert Strebe

Woher das Schwarz in Schwarz-Rot-Gold kommt Die Kämpfer von Herzog Friedrich Wilhelm waren Freikorps-Soldaten, also Freiwillige, die keinen regulären Sold und keine Uniformen bekamen. Sie trugen ihre eigene Kleidung – und um sich von anderen Truppen zu unterscheiden, färbten sie sie, was am einfachsten war, schwarz. Auch andere Freischärler in den napoleonischen Befreiungskriegen verhielten sich so, unter anderem das berühmte Lützowsche Freikorps, das später zum preußischen Heer gehörte. An den schwarzen Röcken trugen die Soldaten roten Paspeln (das ist eine Art Verstärkung von Nähten) und Messingknöpfe. Aus dieser Zusammenstellung leiten sich die deutschen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold ab: Studenten übernahmen die Farben als Symbol für die ersehnte Einheit der zersplitterten deutschen Kleinstaaten, beim Hambacher Fest 1832 wurde zum ersten Mal eine schwarz-rot-goldene Fahne gehisst.

Von Bert Strebe