Leichenfund bei Feuerwehreinsatz​ im Landkreis Leer 

Schwerinsdorf

Bei Löscharbeiten an einem Einfamilienhaus in Schwerinsdorf im Landkreis Leer haben Feuerwehrleute eine Frauenleiche gefunden. Noch sei nicht klar, ob die 86-Jährige durch den Brand starb, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen wohnte die Frau alleine in dem Haus.

Gebäude brannte vollständig ab

Das Gebäude brannte bei dem Feuer am Donnerstag komplett ab. Die Polizei geht von einem Schaden in sechsstelligem Bereich aus. Brandermittler wollen im Laufe des Tages herausfinden, wie das Feuer ausbrach.

Auch in Wolfsburg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Brand mit einem Toten und vier Verletzten.

Von RND/dpa