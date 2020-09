Hannover

Landesbischof Ralf Meister hat in einem Interview mit seiner Haltung zur Sterbehilfe für Diskussionen gesorgt. Er appelliert an Ärzte und Gesellschaft, den Sterbewunsch von Schwerkranken ernst zu nehmen. Viele HAZ-Leser haben uns zu dem Thema geschrieben – die Meinungen sind geteilt.

Leser Dr. theol. Christoph Morgner aus Garbsen : Der Tod wird zum Geschäftsmodell

Das Bundesverfassungsgericht hat aktive Sterbehilfe für rechtens erklärt. Landesbischof Meister hat dem Urteil jüngst beigepflichtet. Der Beifall der Öffentlichkeit war ihm gewiss. Es lohnt sich, in andere Länder zu schauen, in denen die sogenannte aktive Sterbehilfe längst praktiziert wird. Was zunächst als absolute Ausnahme in besonders ausweglosen Fällen erklärt wurde, ist dort mittlerweile zur Routine geworden. So werden in den Niederlanden (Stand 2017) 4 Prozent aller Todesfälle auf aktive Sterbehilfe zurückgeführt, wobei eine erhebliche Dunkelziffer zu vermuten ist. Ähnlich verhält es sich in Belgien.

Was als Ausnahme gedacht war, wird zum Trend und ufert aus. Ging es zunächst um alte und sterbenskranke Menschen, so wird mittlerweile der Radius weitergezogen: Demenzkranke, psychisch Kranke, schmerzkranke Jugendliche mit Zustimmung der Eltern. Fazit: Wer die schiefe Ebene der aktiven Sterbehilfe betritt, setzt eine Eigendynamik in Gang, die nicht mehr zu stoppen ist. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Ältere Menschen bekommen das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, wenn sie das Angebot der Sterbehilfe nicht in Anspruch nehmen, wollen sie doch ihren Angehörigen nicht zur Last fallen.

Die alte Grenze „Du sollst nicht töten“ ist aufgehoben. Der Tod wird langfristig zum Geschäftsmodell. Aus dem Schneeball wird eine Lawine. Der Trend zur aktiven Sterbehilfe verbreitet sich unaufhaltsam, parallel zum Verdunsten christlicher Wertvorstellungen. Deshalb: Wehret den Anfängen! Dr. theol. Christoph Morgner, Garbsen

Leser Jürgen Steinecke aus Hannover , Regionalgeschäftsführer der Humanistischen Vereinigung: Ein Schritt zur Lebenswirklichkeit

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat sich erfreulich klar darüber geäußert, Menschen, die explizit den Wunsch äußern zu sterben, nicht alleinzulassen. Wir begrüßen diese Position und unterstützen den Landesbischof gerne in seinem Anlieen. Es ist gut, dass die evangelische Landeskirche einen Schritt hin zur Lebenswirklichkeit der Menschen macht. Ein mündiger Mensch hat ein Recht auf ein würdiges Leben und als selbstbestimmtes Individuum auch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Umso notwendiger ist dann auch die entsprechende soziale Begleitung. Es gibt im Übrigen dabei auch Menschen, die den Wunsch haben zu sterben, bevor sie nicht mehr selbst bestimmen können, wie sie leben. Jürgen Steinecke, Hannover, Regionalgeschäftsführer, Humanistische Vereinigung

Leser Wulf Lothar Köppe , Pastor i. R. aus Eldingen : Nur ein Gast auf Erden

Mein Glaube ermutigt mich: Mein Leben erhielt ich aus der Hand des Ewigen und Barmherzigen. Ich möchte die Freiheit haben, wenn ich nicht mehr leben möchte, mein Leben Gott mit Dank zurückzugeben. Ich bin nur ein Gast auf Erden. Und Gäste gehen manchmal früher nach Hause. Aber noch lebe ich gern und bin dankbar für jeden Tag. Wulf Lothar Köppe, Pastor i. , Eldingen

Leserin Ulrike Appelt aus Hannover : Nicht im Leben eingesperrt sein

Der katholische Bischof Franz Bode sagt zu den Ausführungen des evangelischen Landesbischofs, dass das Leben ein Geschenk Gottes sei. Der Mensch hätte deshalb nicht die Freiheit, sein Leben mittels Sterbehilfe zu beenden. Das gleicht meines Erachtens den Verhältnissen in der DDR: Flucht und Fluchthilfe verboten. Ich weiß leider nicht, ob es Gott wirklich gibt. Aber wenn, dann ist Gott sicher nicht so wie Erich Honecker!

Was die Ausführungen von Herrn Meister betrifft, hat er nicht das Recht, nur den Sterbewunsch von Schwerkranken ernst zu nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat klar geurteilt, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben nicht auf fremd definierte Situationen beschränkt werden darf. Der Sterbewunsch entzieht sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen. Nur das, was der Einzelne über seine Lebensqualität und Sinnhaftigkeit seiner Existenz denkt, ist maßgebend und von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Wenn ein Mensch gerne sterben möchte, ohne schwer krank zu sein, darf ihn die Kirche also nicht zwangsweise daran hindern.

Ich möchte auch noch erwähnen, dass zum Wohlbefinden eines Menschen mehr erforderlich ist als nur Schmerzfreiheit. Es geht auch um seelische Fragen! Es geht darum, ob ein Mensch sein Leben wirklich gerne lebt oder nicht. Hilfsangebote sind natürlich eine gute Sache, aber wenn die Überzeugung zu einem Weiter-leben-Wollen nicht gelingt, darf ein Mensch nicht durch Verbote in seinem Leben eingesperrt werden. Ich wünsche mir, dass die Kirche das einsieht und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts endlich vollumfänglich respektiert. Ulrike Appelt, Hannover

Leser Ernst Fischer aus Hannover : Schwerstes Leid nicht aushalten

Ja, als Christ weiß ich, dass Gott das Leben gegeben hat. Und so weiß ich, dass Gott gütig und gnädig ist und mir nicht zumutet, schwerstes, unerträgliches Leid auf Biegen oder Brechen auszuhalten. Im Satz: „Ich kann nicht mehr“, werden mich die Hände Gottes halten. Deshalb pro Sterbehilfe! Ernst Fischer, Hannover

