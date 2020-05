Hannover

Während die Corona-Infektionszahlen landesweit zurückgehen, entwickelt sich die Fleischindustrie in der Pandemie zu einem Krisenherd. Nach ähnlichen Vorfällen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben sich zuletzt in einem Schlachtbetrieb in Dissen (Kreis Osnabrück) rund 150 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Vor allem die Unterbringungs- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten werden für die rasante Ausbreitung des Virus verantwortlich gemacht. Die HAZ-Leser diskutieren

Versäumnisse im Vorfeld

Ein seit Jahren bekanntes Thema findet durch die Corona-Krise plötzlich wieder Beachtung. Es ist verwunderlich, dass Ministerin Barbara Otte-Kinast sich erst jetzt besorgt zeigt über die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie, die nun zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten geführt haben. Handelt es sich hier nicht um einen Bereich, der schon immer in die Zuständigkeit des Ministeriums für Landwirtschaft fällt?

Seit Langem versucht der Bundesarbeitsminister, gegen erheblichen Widerstand der CDU und der Fleischindustrie diese menschenunwürdigen Arbeits- und Unterbringungsverhältnisse zu ändern. Nicht weniger Sorge machen die Verhältnisse bei den Großbetrieben des Spargelanbaus. Otte-Kinast hatte in einem offenen Brief an die Kanzlerin die dringende Notwendigkeit angemahnt, dass Erntehelfer eingeflogen werden müssten. Versäumt hat sie, im Vorfeld überprüfen zu lassen, ob die Hygienemaßnahmen vor Ort und die Art der Unterbringung der Arbeitenden dem Schutz vor Covid-19 gerecht werden. Noch immer fahren große Busse durch die Heide, in denen die Arbeiter ohne Abstand und ohne Mundschutz befördert werden. Otte-Kinast wäre gut beraten, ihr besonderes Augenmerk auf diese Bereiche zu lenken, sonst könnte sie in den Ruf geraten, dass für sie die Unterstützung der Agrargroßbetriebe wichtiger ist als die Vermeidung eines Anstiegs der Corona-Erkrankungen und -Todesfälle. Dr. med. Angelika Agena-Zorn, Hannover

Zu viele Schwachstellen

Ich glaube nicht, dass wir coronamäßig über den Berg sind, dazu gibt es zu viele geduldete Schwachstellen – jetzt schon wieder in der Fleischindustrie, deren Missstände sich zu einer unendlichen Geschichte auswachsen dürfen! Wen kümmern osteuropäische Gastarbeiter, wenn die Landesregierung es für wichtiger hält, die Aktionäre mit Dividenden gut versorgt zu wissen, als endlich Ordnung in diesen Brennpunkten zu schaffen, von denen auf diese Weise die Gefahr einer zweiten Corona-Welle ausgehen kann! Therese Ossadnik, Wedemark

Fehlverhalten schlägt zurück

Verfehlte nationale und EU-Agrarpolitik liefert uns immer noch anonyme Fast-Food-Produkte auf dem „Altar des Konsums“. Ruinöse Preispolitik, Geiz und Gier der Verbraucher, fehlende Einkommensanreize für mindergroße Landwirtschaftsbetriebe, übermäßiger Fleischkonsum des Menschen, unwürdige Arbeitsbedingungen – das sind nur einige Facetten einer größeren Problem-Dimension unserer Nahrungskette. Sträfliches Fehlverhalten des Menschen in Tier- und Pflanzenwelt schlägt grausam und erbarmungslos auf uns zurück, garantiert. Übermäßiger Fleischkonsum und Übergewicht besitzen medizinische Bedeutung hinsichtlich der Begünstigung von Darmkrebs, Diabetes und Bluthochdruck. Diese Zusammenhänge sind zu banal zu erkennen, als dass sie verleugnet oder ignoriert werden könnten. Ein Umdenken ist gefahrlos, ressourcenschonend, klimaverträglich möglich und nötig. Darin liegen Chancen, Zuversicht, für einen nachhaltigeren, würdevolleren Umgang mit den uns anvertrauten Kreaturen. Erzeuger, Verbraucher und Politik sind dafür verantwortlich. Also wir! Dr. med. Uwe Tambaur, Rodenberg

Geschwätz ist Farce

Es ist an Theater nicht mehr zu überbieten. Aber jetzt sollen die Schlachthöfe strenger kontrolliert werden. Aber jetzt wirklich! Eine Farce ist dieses Geschwätz. Immer wenn etwas, das man schon lange weiß, wieder aufgedeckt wird, soll strenger kontrolliert werden. So wie die Tiere dort behandelt werden, genauso werden dort auch die Menschen behandelt. Und alle Entscheider wissen dies seit Jahren. Es lebe der Lobbyismus. Stefanie Fietkau, Hannover

Haben wir ein Recht auf täglich Fleisch?

Überraschung! In Schlachthöfen herrschen katastrophale Zustände. Keiner wusste angeblich, wie es dort aussieht, richtiger ist wohl: Es hat keinen interessiert. Die ausländischen Arbeiter, die für einen Hungerlohn arbeiten, brauchen ja nicht auch noch für uns normale hygienische Zustände und Unterbringungen. Das gilt auch in Italien und Spanien für die Tomatenernte, wo Migranten ausgenutzt werden. Solange hier ein Kilo Hack 1,99 Euro kostet und vor allen Dingen auch noch gekauft wird, kann es den Arbeitern und auch den Tieren nicht gut gehen. Haben wir alle eigentlich das Recht auf jeden Tag Fleisch? Ursula Sandmann, Hannover

Wie im Saustall

In den Schlachthöfen scheint es wie im Saustall zuzugehen. Aber erst jetzt, in den Corona-Zeiten, werden immer mehr Missstände aufgedeckt. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Nur wurde vorher auf Kritik von verschiedenen Organisationen nicht eingegangen. Dabei sind es nicht allein die Zustände in den Schlachthöfen selbst, sondern auch der Umgang mit den Mitarbeitern. Diese werden wie Sklaven behandelt. Untergebracht in Unterkünften, die ebenfalls wie ein Saustall aussehen. Die Politik hat jahrelang weggesehen und sich mitschuldig gemacht. Aber nun soll alles besser werden. Ja, vielleicht, oder auch nicht? Ich glaube nicht daran, bevor ich es nicht sehe, und überlege, ob ich in Zukunft nicht ganz auf Fleisch verzichten soll. Diese Saustallzustände müssen endlich ein Ende haben. Ernst Fischer, Hannover

Moderne Sklaverei

Die Behandlung vieler Erntehelfer und Mitarbeiter in Schlachtbetrieben erinnert mich an moderne Sklaverei und schlimmste Massentierhaltung. Denke ich dann auch noch an des hehre Gesülze mancher Politiker vom „Erhalt“ der europäischen Wertegemeinschaft, die sich meines Erachtens besonders im überaus „solidarischen“ Umgang mit der Flüchtlingsfrage zeigt, so wird mir richtig übel. Hansjürgen Röpke, Langenhagen

