Hannover

Niedersachsen bekommt vorerst weniger Impfstoff gegen das Coronavirus geliefert als bestellt. Das Land ist von einem bundesweiten Engpass beim Hersteller Biontech betroffen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. „Bereits heute sind rund 15.000 Impfdosen weniger angekommen als ursprünglich angekündigt waren“, sagte Staatssekretär Heiger Scholz ( SPD). „Die für den 4. Januar angekündigte Lieferung von rund 63.000 Impfdosen für Niedersachsen entfällt nach Angaben des Herstellers und des Bundesgesundheitsministeriums ganz.“ Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sagte: „Erkennbar ist die Produktion noch nicht zuverlässig.“

Damit gibt es aktuell in Niedersachsen 112.000 Impfdosen. Das reicht für 56.000 Menschen, da jeder Patient zweimal geimpft werden muss. Am Mittwoch waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Niedersachsen 1527 Menschen geimpft (Stand 9 Uhr). Nur in Bremen (1059) und Hamburg (1499) sowie im Saarland, Sachsen und Thüringen waren es weniger.

„Impfstart nicht verschlafen“

Das Land wies am Mittwoch den Vorwurf aus der Opposition zurück, man habe den Impfstart „verschlafen“. Das Land halte bewusst die Hälfte der Dosen zurück, um für jeden Geimpften auch die notwendige zweite Impfung innerhalb weniger Wochen sicherzustellen, betonte Ministerpräsident Weil. Spätestens am 6. Januar werde jedes der 50 Impfzentren im Land seine Impfdosen haben, sagte Staatssekretär Scholz. „Die Impfkampagne ist ein Marathon, kein Sprint. Schon in der nächsten Woche wird sich zeigen, dass wir in Niedersachsen eine ausgesprochen leistungsstarke Impfstruktur aufgebaut haben.“

Der derzeit verfügbare Impfstoff werde sehr schnell aufgebraucht sein, erklärte das Ministerium. Schon am Freitag kommender Woche droht die Impfkampagne damit ins Stocken zu geraten – dann ist das vorhandene Vakzin vollständig verimpft. Danach müsse man die nächste Lieferung am 11. Januar abwarten. Für den Tag sind 63.000 weitere Dosen angekündigt.

Terminvergabe verschoben

Damit verschiebt sich auch die erst am Dienstag angekündigte Inbetriebnahme der Impfzentren für über 80-Jährige, die zu Hause leben, Mitarbeiter in ambulanten Pflegediensten und Mitarbeitern im Rettungsdienst. Der Beginn der Terminvergabe war ab dem 6. Januar geplant. Wann es nun losgehen kann, will das Land noch bekannt geben. „Der begrenzende Faktor wird in den nächsten Wochen ganz klar die Impfstoffmenge sein“, sagte Scholz.

Von Karl Doeleke