Lingen

Kriminelle Energie, großer Aufwand, aber Mini-Beute: Gerade einmal drei Euro haben unbekannte Täter beim Einbruch in das Bürgerhaus in Lingen im Emsland erbeutet. Sie brachen eine Außentür auf und gelangten so in das Gebäude, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An zwei Innentüren allerdings scheiterten sie in der Nacht zum Donnerstag. Also leerten sie ein Sparschwein im Kopierraum, nahmen drei Euro Bargeld mit und flüchteten anschließend vom Tatort.

Der Sachschaden allerdings wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von RND/lni